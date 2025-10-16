Alfonso Herrero, ausente en el entrenamiento del Málaga CF

El Málaga CF trabajó este jueves en la cuarta sesión de entrenamiento para preparar la cita del domingo, a las 14.00 horas, contra el CD Leganés con una importante novedad, lejos otra vez de ser positiva. Sergio Pellicer no pudo contar con ninguno de los lesionados ni tampoco con Alfonso Herrero después de que el toledano guardara reposo por un proceso vírico.

Alfonso Herrero

El guardameta fue la ausencia más señalada del día. Aún tiene un par de sesiones por delante para recuperarse, aunque no parece nada especialmente destacado como para que su titularidad pueda estar en peligro en Madrid. Alfonso viene de demostrar un alto nivel de confianza con su portería a cero ante el Deportivo de La Coruña y es importante que vuelva a sumar partidos así para volver a darle puntos importantes al equipo desde la portería.

Haitam, en el entrenamiento de este jueves del Málaga CF. / Málaga CF

A partir de ahí, sin más novedades. La semana sigue avanzando y todo apunta a que ni Carlos Puga ni Adrián Niño estarán en el desplazamiento a la capital de este fin de semana. Son los únicos lesionados que podrían volver en un corto período de tiempo después de que Jokin Gabilondo vaya a estar de baja de cuatro a seis semanas, además de los lesionados de larga duración Ramón, Moussa, Luismi y Pastor.

Nuevo entrenamiento el viernes

El equipo volverá a saltar al césped este viernes, a partir de las 10.30 horas. Todos los ojos estarán puestos en el posible regreso de Alfonso Herrero y en cualquier novedad previa que pueda haber en las 48 horas previas al partido contra el Leganés. Partido importante para darle continuidad a las sensaciones ante un equipo que recibirá a los blanquiazules sin saber aún lo que es ganar como local.