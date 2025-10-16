Alfonso Herrero dona la camiseta con la que le marcó al San Fernando

Alfonso Herrero ya tiene un hueco muy especial en el museo Legends de LaLiga. El portero y capitán del Málaga CF ha donado la camiseta con la que le marcó al San Fernando CD en el encuentro correspondiente a la jornada 36 de Primera RFEF y que acabó siendo fundamental para la clasificación al play off de ascenso.

No estaba el equipo entonces en su mejor momento de la temporada y, por si fuera poco, el San Fernando iba ganando el partido a pocos encuentros del corte para jugar el play off. Parecía que el partido se iba a quedar con el 1-0 en tierras gaditanas, pero Alfonso Herrero, con alma de delantero, cabeceó un saque de esquina para desatar la locura de toda la afición allí presente y así cerrar la clasificación para un play off que acabó con el sabor de la gloria.

Acto de entrega

En el acto de entrega estuvieron presentes Daphne Villegas, CEO de Legends; Kike Pérez, director general del Málaga CF; y el jugador Alfonso Herrero. Villegas aseguró: "Contar con una pieza tan importante para el Málaga CF nos llena de orgullo y esperamos que los aficionados blanquiazules que pasen por Legends disfruten de ella y recuerden aquel momento tan mágico".

El directivo blanquiazul añadió después: "Para el club es un honor que una pieza tan especial forme parte de Legends. Este gesto reconoce la historia reciente del Málaga y el compromiso de quienes la construyen día a día".

¿Qué es Legends?

LEGENDS es un homenaje a la historia del fútbol mundial, sus leyendas, sus clubes y sus aficionados. Posee un patrimonio único e incomparable de más de 5.000 piezas ‘match worn’: es decir, piezas y objetos utilizados en partidos y competiciones nacionales e internacionales por jugadores legendarios. Más de 600 de estas reliquias actualmente se exhiben en el museo ubicado en Madrid, Puerta del Sol.

La colección internacional incluye camisetas, balones, medallas, botas, trofeos, entre tantos otros objetos. La colección está basada en una línea cronológica de la historia del fútbol, que representa a las competiciones más significativas como: la Copa del Mundo, la Liga de Campeones, la Eurocopa, la Copa América, la Copa Libertadores, los Juegos Olímpicos, el Mundial de Clubes, la UEFA Europa League, junto a las más grandes leyendas del fútbol.