Al-Thani y sus hijos enfrentan orden de detención europea tras irregularidades en el Málaga CF

La Fiscalía de Málaga ha solicitado una Orden Europea de Detención (OED) para el jeque Abdullah Al-Thani y sus tres hijos, Rakan, Nasser y Nayef, por irregularidades en la gestión del Málaga CF, después de que el Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga acordara en junio la apertura de juicio oral contra el jeque catarí y sus tres hijos por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos.

José Carlos Aguilera, abogado representante de Management Empresarial Málaga SL (BlueBay), ya presentó una solicitud de OED que fue denegada por la jueza sustituta de Instrucción nº 14 de Málaga. Ante aquella decisión, el abogado volvió a insistir con un recurso de reforma que ahora el Fiscal, con fecha del 30 de septiembre, sí ha apoyado.

Javier García-Macias y José Carlos Aguilera, abogados de BlueBay, llegando a la reunión con José María Muñoz. / Álex Zea

Respuesta de la Fiscalía

La Fiscalía ha cargado duramente en su escrito contra el jeque y sus tres hijos: "Dichos acusados han venido utilizando su derecho de defensa y su situación de residencia en el extranjero para torpedear la buena marcha del procedimiento y dicha situación no puede ser aceptada". Y continúa: "Carecen de representación y defensa como consecuencia de una calculada desidia a la hora de hacer valer su propio derecho de defensa" en una situación interesada "que han adoptado de rechazo frontal a su condición de acusados, acusación que a día de hoy se ha concretado en los escritos de calificación por delitos graves con solicitud de penas elevadas".

Y su solicitud es realmente tajante: "De no acusar recibo de dichas notificaciones [...] a fin de evitar dilaciones indebidas y perjudicar la situación procesal del resto de acusados, dado la imposibilidad de venir en conocimiento fehaciente de su paradero y su efectiva puesta a disposición del juzgado instructor [...] procederá a acordar su prisión y dictar su busca y captura nacional e internacional, incluyendo el dictado de una OED", a lo que añade "sean puestos a disposición de la autoridad judicial española y, celebrada la comparecencia, decidir sobre su situación personal".

Pidieron 14 años de cárcel para Abdullah Al-Thani por varios presuntos delitos. / Daniel Pérez (EFE)

¿Un paso más cerca?

Después de muchos meses y años en los que se ha esperado para que la familia Al-Thani adquiriese una defensa, después de que la suya personal se marchara, "pudiendo hacerlo y haber contado con un plazo más que suficiente para él", el ministerio público ha remitido al colegio de Abogados de Málaga para "proceder a la designación de cada uno de los cuatro querellados".

Así, "el Juzgado de Instrucción nº 14 ha estimado el recurso de reforma interpuesto el 2 de junio por Management Empresarial Málaga SL" y se da "traslado por dos días a las demás partes personadas en la causa a fin de que hagan las alegaciones que estimen oportunas", cierra Aguilera. Habrá que ver cuáles son los próximos pasos, pero parece que la justicia está más cerca de sentar al jeque y a sus tres jeques para tomar responsabilidad sobre todos los delitos de los que se les acusan.