Calendario
El Málaga CF 25/26 se estrena en el horario del lunes
El equipo blanquiazul se trasladará el 17 de noviembre para jugar contra la Cultural Leonesa
LaLiga ha hecho públicos los horarios de la jornada 14 de la temporada 25/26 de Segunda División. En ella, el Málaga CF se estrena este curso en el horario del lunes, siendo la primera vez que juega fuera del sábado y del domingo. El equipo blanquiazul jugará el 17 de noviembre a las 20.30 horas.
Los de Martiricos jugarán su primer partido en la historia contra la Cultural. El equipo entrenado ahora por Cuco Ziganda ha sido uno de los cuatro que ha cambiado de técnico en las nueve primeras jornadas de la competición, ocupando uno de los puestos de descenso de LaLiga Hypermotion.
Calendario confirmado del Málaga CF
Jornada 10: Leganés - MÁLAGA CF. Domingo 19 de octubre a las 14.00 horas.
Jornada 11: MÁLAGA CF - FC Andorra. Domingo 26 de octubre a las 14.00 horas.
Copa del Rey: CD Estepona - MÁLAGA CF. Jueves 30 de octubre a las 21.00 horas.
Jornada 12: CD Castellón - MÁLAGA CF. Domingo 2 de noviembre a las 18.30 horas.
Jornada 13: MÁLAGA CF - Córdoba CF. Sábado 8 de noviembre a las 18.30 horas.
Jornada 14: Cultural Leonesa - MÁLAGA CF. Lunes 17 de noviembre a las 20.30 horas.
