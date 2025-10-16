Pellicer recupera soluciones y... ¿titulares?

Sergio Pellicer ha ganado crédito en su continuidad en el banquillo del Málaga CF tras la victoria contra el Dépor y también lo ha hecho con la plantilla después del regreso de jugadores importantes. Tal es el caso en estos momentos que los indiscutibles que vuelven ahora no tienen asegurada la titularidad en Leganés ante el paso adelante de otros futbolistas que parecían estar destinados a ser recursos como suplentes.

Izan Merino, tras su convocatoria en el Mundial sub-20, y Javi Montero, tras cumplir sanción por la tarjeta roja en Santander, están disponibles para el encuentro del domingo. Pellicer tendría muy claro, casi en cualquier circunstancia, que ambos deberían ser titulares, pero los dos se encuentran con un contexto en el que Dani Lorenzo y Juanpe son indiscutibles y el eje Einar Murillo-Einar viene de dejar a cero al segundo mejor ataque de LaLiga Hypermotion.

Juanpe se ha hecho con la titularidad en el Málaga CF. / LaLiga

Centro del campo

Ante las lesiones de Luismi y Ramón, la experiencia internacional de Izan Merino, y el estado físico y/o de forma de otros jugadores, poca gente se podía imaginar el rendimiento que iban a ofrecer Dani Lorenzo y Juanpe como dupla y también a nivel individual. El marbellí es el faro en estos momentos, un fijo. El gaditano podría ser la opción más ‘fácil’ para mandar al banquillo, pero se ha asentado como pieza importantísima en la medular y viene de firmar ante el Dépor su mejor partido.

Así, a Izan Merino se le plantea un escenario complicado para recuperar la titularidad que el técnico le concedió en las cuatro primeras jornadas. Se perdió el partido contra el Huesca y el Cádiz por molestias en el tobillo, y después llegó su paso por el Mundial sub-20. Antes del Dépor, su aterrizaje como titular estaría lejos de ser cuestionado. Después del despliegue ofrecido por sus compañeros, la decisión parece difícil.

Eje de la defensa

Tampoco es baladí la situación con la que se encuentra Pellicer en el centro de la defensa. Murillo ha sido titular en los últimos siete partidos, todos desde la grave lesión de Álex Pastor, y su compañero ha ido cambiando con alternancias entre Javi Montero, Einar Galilea y Recio. Ese tramo de derrotas dejó abiertas las costuras, pero la dupla Murillo-Einar fue la que dejó a cero al ataque del Dépor.

Javi Montero vuelve tras cumplir sanción por la roja. / LaLiga

Hay que recordar que Montero llegó con la vitola de líder como sustituto de Nelson Monte. Empezó siendo titular, protagonizó buenos momentos, pero sus últimas apariciones dejaron más dudas que certezas con la expulsión ante el Racing de Santander como colofón definitivo. Habrá que ver si regresa con galones o si necesitará de algún fallo de sus compañeros para recuperar el puesto.

Aarón Ochoa

El otro que jugador que vuelve esta semana es el marbellí tras su convocatoria internacional con las categorías inferiores de Irlanda. Su situación es bien distinta porque no ha terminado de encontrar su hueco. Hay varios compañeros con más oportunidades en la mediapunta y acabó en Burgos jugando como extremo, tratando de buscar Pellicer alguna solución para integrar a Ochoa.

Así que son muchas, e importantes, las decisiones que tiene que tomar el técnico de cara al partido contra el Leganés. El objetivo es darle continuidad al rendimiento del equipo contra el Dépor. Ahora queda ver si con los mismos jugadores o con algunos cambios.