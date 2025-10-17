Horario y dónde ver por TV el CD Leganés-Málaga CF de LaLiga Hypermotion

El Málaga CF se traslada este fin de semana para disputar la jornada 10 contra el Leganés en Butarque, la primera cita después de derrotar por 3-0 al Deportivo de La Coruña y de acabar con esa racha de 42 días sin conseguir una victoria. Ese es, precisamente, el reto con el que se desplaza el equipo blanquiazul hasta la capital después de una semana mucho más tranquila en torno a la figura de Sergio Pellicer.

El técnico de Martiricos vuelve a tener importantes novedades en la plantilla. Izan Merino y Aarón Ochoa vuelven después de su periplo internacional, mientras que Javi Montero lo hace después de cumplir con la sanción por la tarjeta roja en Santander. Habrá que ver si Carlos Puga, más de un mes después, termina entrando en la convocatoria después de hacer este viernes su primera sesión de entrenamiento.

Horario CD Leganés-Málaga CF

El partido correspondiente a la jornada 10 de la categoría de plata se celebrará este 19 de octubre, a partir de las 14.00 horas. Darko Brasanac vuelve a Butarque, donde jugó dos temporadas y media, mientras que Juan Cruz se enfrentará al Málaga CF por primera vez como profesional, donde se formó como futbolista hasta dar el salto al Betis y posteriormente al equipo pepinero.

Dónde ver el partido

Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras.

Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el estadio de Martiricos.