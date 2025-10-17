Segunda División
Horario y dónde ver por TV el CD Leganés-Málaga CF de LaLiga Hypermotion
Los de Sergio Pellicer visitan en la jornada 10 a los de Paco López. Te contamos dónde, a qué hora es el partido y cómo verlo por TV
El Málaga CF se traslada este fin de semana para disputar la jornada 10 contra el Leganés en Butarque, la primera cita después de derrotar por 3-0 al Deportivo de La Coruña y de acabar con esa racha de 42 días sin conseguir una victoria. Ese es, precisamente, el reto con el que se desplaza el equipo blanquiazul hasta la capital después de una semana mucho más tranquila en torno a la figura de Sergio Pellicer.
El técnico de Martiricos vuelve a tener importantes novedades en la plantilla. Izan Merino y Aarón Ochoa vuelven después de su periplo internacional, mientras que Javi Montero lo hace después de cumplir con la sanción por la tarjeta roja en Santander. Habrá que ver si Carlos Puga, más de un mes después, termina entrando en la convocatoria después de hacer este viernes su primera sesión de entrenamiento.
Horario CD Leganés-Málaga CF
El partido correspondiente a la jornada 10 de la categoría de plata se celebrará este 19 de octubre, a partir de las 14.00 horas. Darko Brasanac vuelve a Butarque, donde jugó dos temporadas y media, mientras que Juan Cruz se enfrentará al Málaga CF por primera vez como profesional, donde se formó como futbolista hasta dar el salto al Betis y posteriormente al equipo pepinero.
Dónde ver el partido
Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras.
Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el estadio de Martiricos.
- Esta es la ayuda de 1.500 euros que ya pueden pedir los malagueños nacidos entre 1961 y 2007: todos los requisitos y pasos a seguir
- Huelga general 15 de octubre en Málaga: horarios y cómo te afectará
- Seis municipios de Málaga están entre los 50 que más viviendas venden de España
- Nuevo cambio en la Selectividad: las matemáticas puntuará de manera distinta
- El Unicaja manda un mensaje de ánimo a Tyson Carter
- La Cueva de las Estegamitas de Málaga será declarada Monumento Natural
- Málaga tiene su propia 'Puerta del cielo': una escalera 'eterna' con 250 escalones en plena sierra para llegar a un impresionante mirador
- La heladería Arkyn abre en Málaga con helados de Batman, Superman y otros personajes de DC-Warner