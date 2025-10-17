Málaga CF: Buenas noticias con Alfonso, Gabilondo y Puga; Niño se retrasa

Sergio Pellicer compareció en rueda de prensa antes de jugar el domingo en el campo del Leganés (14.00 horas). El entrenador del Málaga CF marcó como objetivo inminente recuperar la regularidad, además de mejorar la puntuación lejos de casa, pero las grandes noticias pasan por la enfermería, aunque algo más de cara al futuro.

Alfonso Herrero está recuperado de ese proceso vírico, Carlos Puga ha hecho su primera sesión de trabajo después de un mes y Jokin Gabilondo se colocará la semana que viene un vendaje compresivo para poder entrenar y reducir su tiempo de baja muy considerablemente. En el lado contrario, Adrián Niño ha vuelto a recaer de sus problemas de tobillo.

La continuidad

"Tenemos un debe. Llevamos muy pocas jornadas, pero es encontrar la regularidad en resultados, demostrar lo del otro día. Jugar con energía, control, determinación. La gente aquí en La Rosaleda nos da el estímulo, pero hay que conseguirlo fuera porque es lo que nos ha marcado. Tres derrotas de las últimas cuatro fueron lejos de nuestro estadio. Hay que transmitir lo mismo. Hay una buena noticia y es que somos capaces de competir contra cualquier rival y la mala es que tenemos ese nivel y lo tenemos que demostrar. Hay que reencontrarnos en los pequeños detalles que no estaban de nuestro lado. Tenemos un rival recién descendido, jugadores de Primera División. Sabemos lo que cuesta aclimatarse a la categoría. Su puntuación no va acorde al rendimiento. Me espero un equipo arrollador, jugadores de muchísima calidad, jugadores determinantes, se están encontrando más cómodos fuera de su estadio. Van a estar seguramente peleando en los puestos acordes por plantilla y entrenador. Nosotros tenemos que centrarnos en la continuidad".

Estado de la plantilla

"Recupero a Izan, Aarón, Puga ha hecho el primer entrenamiento este viernes. Jokin va a hacer un esfuerzo, le quitan la férula la semana que viene y podrá entrenar con un vendaje a nivel compresivo. No estará de baja de cuatro a seis semanas. Alfonso está entrenando, lo había tenido Dotor, es época de virus. Vamos perdiendo a jugadores y vamos recuperando a otros. Tenemos una mochila de jugadores que se quitará con el tiempo. Hay gente de la cantera, como Rafita, que nos están ayudando. Puga va a entrenar. Podría entrar por número, veremos las sensaciones. Hay que valorar si Recio puede estar con nosotros o con el filial, hay que tener empatía y saber que los jugadores tienen que jugar. No queremos cometer el error que cometimos con Adrián. En el proceso de recuperación ha vuelto a tener una torcedura. Pensamos que iba a recuperar antes. Lo que queremos es que esté limpio de todo. No tenemos un tiempo, lo marcarán las sensaciones que él tenga. Le sigue molestando".

Dar un paso adelante

"Tenemos un debe, la temporada pasada también. No somos un equipo regular, lo somos en construcción de juego y hay que dar ese paso. Tenemos que tener diferentes matices, diferentes estructuras, pero hay que ir a por el partido. Fuera de nuestro estadio no tenemos a nuestra gente. Tenemos que dar el paso de ser regulares. Mira cómo han sido los análisis de las derrotas. A excepción de la primera parte contra el Cádiz, en nuestro estadio hemos merecido más. Hay que tener personalidad".

Izan Merino

"Izan es una opción más. Aumenta la competitividad entre ellos. Queremos jugadores que cuando vean una piedra la salten, no pregunten cómo hay que saltarla. Izan ha venido bien, es otra opción. Puede ser '6', '8' o incluso central. Está disponible con Javi, Puga y Aarón".

Izan Merino ya está de vuelta. / Álex Zea

Trabajo de la semana

"El equipo entrena muy bien todas las situaciones, pero hay cosas de concentración. Está siendo una semana de centrarnos en los pequeños detalles. Hay veces que hay ruidos, silencio en ciertas tareas, el trabajo individualizado. Veníamos de una racha que yo no había tenido nunca, había que mostrarse más calmado, más tranquilo con esa exigencia. Veo a los jugadores igual. Cuando hay una victoria, el elogio relaja. No estamos para que nos elogien mucho, hay que ir con el gancho. Somos capaces de hacer eso y hay que mantener en ese nivel. Hay que transmitir en Leganés desde la primera acción lo que queremos. Puedes ganar o perder por situaciones, pero hay que dar ese estímulo fuera de nuestro estadio".

Jugadores de banquillo

"Plan de partido, diferentes soluciones. Los cinco jugadores del banquillo fueron muy importantes. Lo que más me gustó fue que, cuando el partido se pone en una pendiente más escalada, aguantamos. Acabamos muy bien y lo dio la gente que salió del banquillo. Para mí es importante todos los que vayan a participar. Solo juegan 11 más las sustituciones. Habrá planes de partido y crecen".