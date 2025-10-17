Málaga CF y Leganés: Compañeros en la clasificación y en el césped

El Málaga CF y el CD Leganés se vuelven a ver las caras tres temporadas después en Butarque. El equipo de Martiricos descendió en la temporada 2022/23, el de la capital subió un año después y Segunda División les vuelve a unir este domingo en un partido que tiene lazos comunes en cada rincón. Lo hace en la clasificación de LaLiga Hypermotion, en las tareas a mejorar y en las muchas caras conocidas que se van a reencontrar con su pasado.

Clasificación

Madrileños y malagueños inician la jornada 10 desde la 15ª y 16ª posición, respectivamente. No era lo que se imaginaban en el club pepinero después de ser uno de los tres equipos recién descendidos con jugadores de Primera División, como reconoció Sergio Pellicer en rueda de prensa. Sin embargo, la adaptación a la categoría está siendo mucho más complicada de lo esperado y esos 11 puntos le mantienen en la parte media-baja de la tabla, igualado con su próximo rival.

Además, las dos plantillas han dejado un rendimiento similar en cuanto a goles marcados y encajados. Si bien los de Pellicer han tenido algo más de eficacia con nueve goles, pero 10 encajados, el punto fuerte de los de Paco López está siendo la portería con solo siete recibidos por los ocho anotados. Es decir, más que nunca, el partido estará marcado por los pequeños detalles y tendrá mucho hecho aquel que se adelante.

Mal local y mal visitante

Los dos equipos comparten también tareas a mejorar. El Leganés juega este domingo en Butarque y, hasta el momento y a nivel de resultados, no ha sido una buena noticia. No saben lo que es ganar aún como locales ante su afición: 1-1 contra el Cádiz, 2-2 frente al Deportivo de La Coruña, 0-1 ante la UD Las Palmas y 0-1 contra el Castellón. Es decir, solo 2 de los 11 puntos conseguidos los han firmado en territorio propio, por lo que es el gran debe de cara a soñar con el ascenso o el play off.

En el otro lado, el Málaga CF tampoco ha sido un buen visitante con una victoria y tres derrotas como saldo. De hecho, comenzó la ruta a domicilio con un más que ilusionante triunfo como fue el 0-1 ante la UD Las Palmas. Tres de las cuatro últimas derrotas se produjeron lejos de La Rosaleda: 1-0 frente al Huesca, 2-1 en El Plantío con el Burgos y 3-0 en el estadio del Racing de Santander. Pellicer planteó como tarea inmediata mejorar la puntuación como visitante y Butarque es un gran examen para ello.

Historias con pasado común

La guinda llega sobre el césped con hasta cuatro jugadores que han vestido las dos camisetas. El último en sumarse a esta lista fue Darko Brasanac. El centrocampista serbio, firmado por el Málaga CF en el mercado de agentes libres, precisamente, quedó liberado por el club pepinero. Pasó dos temporadas y media en Butarque -2017/18 y desde enero de 2024 hasta junio de 2025- y ahora vuelve a la que fue su penúltima casa.

El exmalaguista Juan Cruz es la gran amenaza del Leganés. / EP

La lista es más larga en el Leganés. El caso más sonado puede ser el de Juan Cruz, debutante en la temporada 2017/18 con el primer equipo del Málaga CF. Llegó muy joven al Atlético Malagueño y Pellicer le dio minutos en el curso 2020/21. No obstante, se marchó gratis al Real Betis y desde ahí pasó al equipo madrileño. El portero Juan Soriano -2020/21- y el central Ignasi Miquel -2017-18- son otros futbolistas de Paco López que también jugaron como locales en La Rosaleda.

Este domingo, la balanza se podría inclinar hacia un lado o hacia otro. El local no sabe lo que es ganar ante su afición y el visitante tiene la responsabilidad de demostrar que lo del Dépor estuvo lejos de ser un golpe de suerte. A cualquiera de los dos le haría un buen apaño conseguir los tres puntos. Si lo tiene que decidir la ley del ex...