Pellicer y la reunión con la cúpula: "Cuando nos tengamos que ir, que el Málaga CF esté en Primera o cerca"
El entrenador reconoció que el mensaje tras el Dépor "debería haber sido otro" y que José María Muñoz, Kike Pérez y Loren Juarros, junto a él, buscan siempre lo mejor para el club
Sergio Pellicer quiso zanjar de una vez por todas el incendio creado después de su rueda de prensa contra el Deportivo de La Coruña. Reconoció que el "mensaje debería haber sido otro por la generosidad del equipo, por cómo estuvo la afición" y que habló con José María Muñoz, Kike Pérez y Loren Juarros con un acuerdo común entre todos por y para el Málaga CF: "El día en el que José María o yo nos tengamos que ir, que el equipo esté en Primera o cerca".
El técnico blanquiazul ya aseguró que esta semana iba a hablar con el club, como siempre hace, pero también de otros asuntos extraordinarios y así fue. No ha querido desvelar el grueso de la conversación, pero sí que Pellicer se mostró mucho más tranquilo acerca del desenlace de esa reunión, una vez se han calmado todas las tormentas sobre su futuro en el banquillo. "El mensaje es que el día en el que José María o yo nos tengamos que ir, que el equipo esté en Primera o cerca. Eso hablamos".
Reunión con los altos cargos
"Tiene que haber diferentes criterios. Sabemos todas las situaciones que hemos vivido. El club esta saneado económicamente, pero todo depende de los resultados. Desde nuestro criterio, hay que buscar lo mejor para el equipo. Me quedo con esas palabras, están muy encima de mí", añadió en su mensaje.
De hecho, puso un ejemplo de lo que debe ser la relación en las altas instancias del club. Se me pasó decirlo y me molestó. Hubo un abrazo de Jokin a Rafita. Uno jugó por el otro contra el Deportivo de La Coruña. Es lo que debemos de ser con nuestras diferencias. Prefiero equivocarme sintiendo, pero el resumen es buscar lo mejor y que en un futuro no lejano el Málaga esté donde se merece".
Nivel de exigencia
Y es ninguna de las partes quería que esta fuera una temporada más: "Sabéis cómo soy. Después soy muy calmado, pero también intenso en mi trabajo, exigente conmigo mismo y con la gente de mi alrededor. La exigencia es para todos. Queremos dar ese paso más y vienes de esas derrotas, lo sufres muchísimo más. Es tan sincero como eso. El día que no estemos, que estemos más cerca de Primera. El entrenador tiene que ser una fuente de unión. Cuando pierdes, tienes que estar en la crítica. No estoy enfadado por eso. Hemos hablado todos y hay comunión".
José María Muñoz, Kike Pérez y Loren Juarros viajarán ahora con el equipo a Leganés. "Eso ya demuestra que no hay discrepancias", reconoció Pellicer. "En otro club lo viviría diferente. Cuando uno quiere mezclar lo personal y lo profesional, se suele equivocar. Somos personas", cerró, dejando claro que siempre pondrá al club por encima de todas las cuestiones porque, como ha dicho tantas veces, es el club de su vida.
