LaLiga Hypermotion/Previa
Leganés - Málaga CF: A confirmar la reacción
El Málaga CF rompió su mala racha con una victoria en La Rosaleda frente al Dépor y este domingo se mide al Leganés en Butarque en busca de un resultado positivo que ratifique la mejoría de los de Pellicer
Málaga CF y Leganés se miden este domingo (14.00 horas) en Butarque en un encuentro que enfrenta a equipos igualados en la tabla (11 puntos) y que tienen la oportunidad de dar un gran salto clasificatorio, en caso de victoria, o de volver a mirar hacia abajo si cosechan un resultado adverso. El equipo blanquiazul cortó una racha de 4 derrotas consecutivas con el triunfo frente al Dépor en La Rosaleda (3-0) y ahora se desplazan hasta tierras madrileñas para intentar confirmar esa reacción ante un equipo que ha comenzado el curso con dudas y que tiene a su entrenador, Paco López, cuestionado.
Igualdad en la tabla
Blanquiazules y pepineros se encuentran en al zona media baja de una clasificación todavía muy comprimida. De hecho, con 11 puntos, están a solo 4 puntos de la zona de play off y una victoria les dejaría muy cerca de esas plazas. A los blanquiazules les está costando sumar lejos de La Rosaleda, solo lo hicieron en Las Palmas y después llegaron 3 derrotas (Huesca, Burgos y Santander), mientras que a lo de Paco López les está penalizando su fragilidad en Butarque, donde todavía no han ganado este curso (2 empates y 2 derrotas).
Por fin hay buenas noticias para el Málaga CF en el capítulo de recuperaciones. Hasta cuatro futbolistas vuelven a la convocatoria tras perderse el último o incluso más partidos. Montero regresa tras cumplir sanción. Ochoa tras su convocatoria en la ventana FIFA con Irlanda sub-19, Izan Merino tras la disputa del Mundial sub-20 y Carlos Puga tras recuperarse de su lesión muscular. El lateral diestro llega muy justo, con solo dos entrenamientos en las piernas. Por contra, la lista de ausencias, aunque se acorta, sigue siendo amplia: Adrián Niño, Gabilondo Luismi, Ramón, Moussa y Álex Pastor (sin ficha para toda la temporada).
¿Repetirá once Pellicer?
Así las cosas, Sergio Pellicer tiene la posibilidad de repetir alineación titular tras la victoria de hace una semana frente al Deportivo de la Coruña. Veremos si decide incluir a Montero en el centro de la defensa y sacar a Galilea o incluso para desplazar a Murillo al lateral derecho y prescindir de Rafita, que estuvo a buen nivel ante los gallegos. Por lo demás, todo podría seguir igual, con Izan Merino llamando a la puerta tras un mes fuera.
Apagado el incendio del banquillo con la victoria frente al Dépor y la firma de la paz entre el técnico y la dirección, el Málaga CF busca su segunda victoria consecutiva, para seguir creciendo. Y el fuego, en este caso, podría amenazar al club pepinero. Será a partir de las 14.00 horas, a la hora del almuerzo, por obra y gracia de Javier Tebas, más pendiente del bienestar de los aficionados al fútbol de Miami que de otra cosa.
- Así es el parque de Málaga considerado uno de los más bonitos de la provincia: con vistas al mar, un lago artificial y la casa del 'Ratoncito Pérez'
- Vueling conecta a Málaga con seis mercadillos navideños de Europa desde 21 euros
- Astilleros Nereo llevará al juzgado las obras del paseo marítimo de Pedregalejo
- La cadena de supermercados Lidl abrirá en 2026 una nueva tienda en la avenida de Velázquez en Málaga
- El tiempo en Málaga: fin del 'veroño' y llegada de lluvias
- Tapas caseras y enormes a 1,80 euros en Málaga: así es el bar con cocina de toda la vida a precios de antes
- Esta es la ayuda de 1.500 euros que ya pueden pedir los malagueños nacidos entre 1961 y 2007: todos los requisitos y pasos a seguir
- Benalmádena demolerá el hotel Vista de Rey tras 20 años de litigio en los tribunales