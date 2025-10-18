Leganés - Málaga CF: A confirmar la reacción

Málaga CF y Leganés se miden este domingo (14.00 horas) en Butarque en un encuentro que enfrenta a equipos igualados en la tabla (11 puntos) y que tienen la oportunidad de dar un gran salto clasificatorio, en caso de victoria, o de volver a mirar hacia abajo si cosechan un resultado adverso. El equipo blanquiazul cortó una racha de 4 derrotas consecutivas con el triunfo frente al Dépor en La Rosaleda (3-0) y ahora se desplazan hasta tierras madrileñas para intentar confirmar esa reacción ante un equipo que ha comenzado el curso con dudas y que tiene a su entrenador, Paco López, cuestionado.

Igualdad en la tabla

Blanquiazules y pepineros se encuentran en al zona media baja de una clasificación todavía muy comprimida. De hecho, con 11 puntos, están a solo 4 puntos de la zona de play off y una victoria les dejaría muy cerca de esas plazas. A los blanquiazules les está costando sumar lejos de La Rosaleda, solo lo hicieron en Las Palmas y después llegaron 3 derrotas (Huesca, Burgos y Santander), mientras que a lo de Paco López les está penalizando su fragilidad en Butarque, donde todavía no han ganado este curso (2 empates y 2 derrotas).

Por fin hay buenas noticias para el Málaga CF en el capítulo de recuperaciones. Hasta cuatro futbolistas vuelven a la convocatoria tras perderse el último o incluso más partidos. Montero regresa tras cumplir sanción. Ochoa tras su convocatoria en la ventana FIFA con Irlanda sub-19, Izan Merino tras la disputa del Mundial sub-20 y Carlos Puga tras recuperarse de su lesión muscular. El lateral diestro llega muy justo, con solo dos entrenamientos en las piernas. Por contra, la lista de ausencias, aunque se acorta, sigue siendo amplia: Adrián Niño, Gabilondo Luismi, Ramón, Moussa y Álex Pastor (sin ficha para toda la temporada).

¿Repetirá once Pellicer?

Así las cosas, Sergio Pellicer tiene la posibilidad de repetir alineación titular tras la victoria de hace una semana frente al Deportivo de la Coruña. Veremos si decide incluir a Montero en el centro de la defensa y sacar a Galilea o incluso para desplazar a Murillo al lateral derecho y prescindir de Rafita, que estuvo a buen nivel ante los gallegos. Por lo demás, todo podría seguir igual, con Izan Merino llamando a la puerta tras un mes fuera.

Apagado el incendio del banquillo con la victoria frente al Dépor y la firma de la paz entre el técnico y la dirección, el Málaga CF busca su segunda victoria consecutiva, para seguir creciendo. Y el fuego, en este caso, podría amenazar al club pepinero. Será a partir de las 14.00 horas, a la hora del almuerzo, por obra y gracia de Javier Tebas, más pendiente del bienestar de los aficionados al fútbol de Miami que de otra cosa.