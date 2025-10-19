Leganés - Málaga CF: De vuelta a las andadas (2-0)

Sin contundencia en las áreas será complicado que este Málaga CF aspire a algo más que sufrir y luchar por la permanencia esta temporada. La presión alta, la verticalidad y el acierto que mostró el equipo blanquiazul hace solo una semana se quedaron en La Rosaleda y no viajaron con la expedición hasta Leganés. Seguramente, blanquiazules y pepineros dispusieron de las mismas ocasiones claras para llevarse el partido, pero un equipo las metió y al otro le volvieron a aparecer los fantasmas frente a la portería rival.

Era un buen día para que el equipo de Sergio Pellicer confirmara que lo que se vio ante el Dépor no fue solo un espejismo, pero no fue así. No acertó en las oportunidades que tuvo, la mayoría en las botas de Larrubia, y lo pagó en dos errores defensivos. Los de Paco López sí que no perdonaron las suyas y, con goles de Diego García, nada más comenzar el partido, y de Álex Millán, ya en el tramo final, se llevaron tres puntos que le lanzan en la clasificación y dejan al Málaga de nuevo al borde de los puestos de descenso.

Golpe nada más empezar

Difícil empezar peor un partido. A los 4 minutos, el Málaga CF ya se vio por detrás en el marcador. Fallo defensivo en cadena, el exmalaguista Juan Cruz se mete hasta la cocina y se la pone en bandeja a Diego García para que, con algo de fortuna tras un rechace, la empuje hacia la portería para hacer el 1-0. Varapalo para los blanquiazules cuando todavía no se habían asentado prácticamente en el campo.

La primera para los de Pellicer llegó a los 10 minutos de encuentro. Y fue muy clara. Larrubia se plantó solo ante Juan Soriano tras ganar la espalda a su defensor y, algo forzado con la derecha, no pudo batir al meta pepinero. Soriano le sacó un pie espectacular para evitar el 1-1. El Málaga se fue deshaciendo de la presión inicial del Leganés y poco a poco fue ganando terreno. El balón comenzó a ser para los blanquiazules, con Juanpe iniciando todas las jugadas, pero a partir de tres cuartos no había ideas y los de Paco López defendían muy cómodos. Al Málaga le costaba mucho hacer llegar el balón a Dani Lorenzo y Rafa entre líneas y solo creaba algo de peligro cuando el balón llegaba a los costados, con un Joaquín incisivo pero sin acierto.

En el tramo final del primer acto, tuvo que aparecer Alfonso Herrero para evitar que la herida fuese mayor. Contra de libro del Leganés que terminó con un disparo de Rubén Peña que repelió el meta blanquiazul. Daba la sensación de que el partido estaba muy abierto y que en cualquier momento podía llegar el empate, pero hacía falta más ‘mala leche’ en los metros finales.

Movimientos en el Málaga CF para iniciar la segunda mitad. Eneko Jauregi e Izan Merino entraron por Chupete y Einar Galilea. Se colocó el canterano de central. La segunda clara del partido para el Málaga también fue para Larrubia. Y otra vez con la derecha no pudo superar a Soriano, que dejó otra buena parada. Muy vivo el Málaga en el partido.

Los mejores momentos del Málaga ahora en el partido. Llegando una y otra vez sobre la portería pepinera. Ahora Larrubia no encontró en el segundo palo a Jauregi y justo en la jugada posterior Dani Lorenzo chutó alto. Buenos minutos de los de Pellicer en busca del empate.

Y cuando más cerca podía estar el empate, el Leganés castigó otro error en la salida de balón. La perdió en campo propio el Málaga y no perdonó el equipo de Paco López. Rubén Peña puso un centro perfecto al segundo palo, por encima de Izan Merino, y Millán la empaló sin dejarla caer para hacer el segundo tanto, que dejaba el partido muy cuesta arriba.

Nuevos cambios de Pellicer. Brasanac y Lobete entraron por Juanpe y Rafa Rodríguez con poco más de un cuarto de hora de juego por delante. Y minutos más tarde entró Haitam. A la desesperada ya el Málaga, pero sin ideas. La tuvo muy clara ahora Lobete, ya al borde del tiempo de añadido, y su chut lo sacó Ignasi Miquel bajo palos en un balón que se quedó suelto en el área y nadie pudo remachar. Ahí murió la cosa para un Málaga que vuelve de vacío, una vez más, de un partido a domicilio.