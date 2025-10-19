Las notas de los jugadores del Málaga CF frente al Leganés

El Málaga CF se vuelve de vacío de su visita a Leganés. Perdió por 2-0 en Butarque en un partido que se decantó por el acierto frente a la meta rival. Los de Paco López fueron contundentes y los blanquiazules se mostraron inofensivos, pese a las buenas ocasiones. Analizamos, jugador por jugador, la actuación de los de Pellicer en el partido de este domingo.

Alfonso Herrero (5) Nada pudo hacer en los dos goles del Leganés. Estaba vendido. Hizo varias paradas de mérito.

Rafita (6) Otro partido a buen nivel ante un extremo complicado de defender. Con más descaro en la segunda parte.

Murillo (4) Le gana Diego García la partida en el 1-0. Pasó al central zurdo en la segunda parte. Contundente.

Einar Galilea (3) Sustituido al descanso. Se la traga en el primer gol del Leganés. Le pilló descolocado.

Dani Sánchez (3) Desacertado. Falta de confianza con balón. Lejos de su mejor versión.

Juanpe (5) Galones en el centro del campo. Se ofreció constantemente para iniciar el juego.

Dani Lorenzo (5) Le costó aparecer entre líneas para ser decisivo. Tenía que recorrer mucho metros con balón y le costó.

David Larrubia (3) Hay que pedirle más. Tiene que marcar la diferencia. Tuvo dos ocasiones clarísimas y las falló.

Rafa Rodríguez (4) No tuvo el día. No se le niega la voluntad y el esfuerzo en cada acción. Esta vez no estuvo bien cerca del área.

Joaquín Muñoz (4) Muy activo en la primera mitad, le faltó definir bien las acciones. Se fue diluyendo con el paso de los minutos.

Chupete (4) Cambiado al descanso. Poco del ‘9’ blanquiazul. Estuvo bien sujeto por los centrales.

Suplentes

Izan Merino (4) Jugó de central. No estuvo fino en el 2-0.

Eneko Jauregi (3) Poca participación. Desasistido. No tuvo ocasión alguna, ni cerca

Darko Brasanac (3) No aportó prácticamente nada.

Julen Lobete (4) La tuvo en el descuento para recortar y no acertó.