Calendario más ‘suave’ para un Málaga CF obligado a sumar

El Málaga CF está obligado a reaccionar para no entrar en un bucle del que pueda ser más complicado salir. El equipo blanquiazul tiene que demostrar que el triunfo ante el Deportivo no fue solo un espejismo y para ello necesita enlazar varios resultados positivos de manera consecutiva que le hagan dejar atrás la mala racha en la que está inmerso, en la que acumula cinco derrotas en los últimos seis partidos y 4 puntos de los últimos 21 posibles. Tras una fase de la temporada muy dura donde se ha medido a varios de los rivales de la zona alta y donde ha tenido que visitar estadios que se le dan realmente mal, a los de Pellicer ahora se les ‘suaviza’ el calendario y entran en una etapa donde en menos de un mes se enfrentarán a cinco rivales de ‘su’ liga, que servirán para comprobar para qué está este Málaga.

El conjunto de Martiricos ya se ha enfrentado, por ejemplo, a los cuatro primeros de la clasificación de LaLiga Hypermotion -Racing, Las Palmas, Deportivo de la Coruña y Cádiz-. Como curiosidad, dos de los tres triunfos que suma han llegado ante estos equipos (Las Palmas y Deportivo). Y también ha tenido que visitar feudos que históricamente se le han dado horrible, como El Alcoraz de Huesca o El Plantío de Burgos. Ahora, uno mira el calendario y lo que ve le invita a pensar es que las próximas jornadas son propicias para que el Málaga CF pueda encadenar buenos resultados y dejar atrás esta crisis que le ha llevado a estar muy cerca de la zona de descenso.

Los próximos cinco partidos del Málaga son ante equipos que luchan por sus mismos objetivos. Alcanzar los 50 puntos cuanto antes, y a partir de ahí... ya se verá. Y lo bueno es que en este periplo, tres de los cinco encuentros serán en La Rosaleda, donde mejores números está cosechando. Sin tirar cohetes, los de Pellicer se están sintiendo más cómodos en su estadio que a domicilio, donde han perdido sus últimos cuatro partidos y solo pudieron sumar en la victoria en Las Palmas.

Próximas cinco jornadas

Esta fase de la temporada comienza con el encuentro en La Rosaleda frente al Andorra (domingo 26 de octubre, 14.00 horas), uno de los recién ascendidos a la categoría que por ahora ha dejado buenas sensaciones en estas 10 primeras jornadas de competición. Con 15 puntos y al borde de la zona de play off, es de las revelaciones de Segunda, aunque lleva sin ganar tres partidos (1 punto de los últimos 9). Después, a los de Pellicer les vendrá la salida a Castellón (domingo 2 de noviembre, 18.30 horas). Los orelluts también han tenido un inicio de temporada convulso, con cambio de entrenador incluido, y solo suman un punto más que el Málaga en estos momentos. Entre estos dos partidos tendrá lugar el partido de Copa contra el Estepona (jueves 30 de octubre, 21.00 horas).

El siguiente compromiso será de nuevo en La Rosaleda, en otro derbi andaluz ante el Córdoba (sábado 8 de noviembre, 21.00 horas). Los de Iván Ania están con 13 puntos, yendo de menos a más tras un mal arranque de Liga. Tras eso, llegará la salida a León para enfrentarse a otro recién ascendido, la Cultural Leonesa (lunes, 17 de noviembre a las 20.30 horas), y para cerrar esta fase de cinco encuentros, el duelo en casa ante el Mirandés, equipo que ahora mismo está en descenso.

En Segunda no hay partido ni rival fácil, hay muchas pruebas de ello, pero son partidos ante equipos de un nivel similar al del Málaga CF, lo que obliga a los de Pellicer a sacar un buen botín de puntos para paliar el déficit de estas primeras 10 jornadas. Hacerse una ‘roca’ en casa es clave, y aumentar las prestaciones fuera también ayudaría bastante.