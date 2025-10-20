Sesión de recuperación en La Rosaleda con novedades

El Málaga CF cayó este domingo en Butarque (2-0), llegó a la capital de la Costa del Sol a última hora de la tarde, y este lunes a entrenar. Los de Sergio Pellicer realizaron el primer entrenamiento de la semana en las instalaciones de La Rosaleda, una sesión de recuperación para los que jugaron más minutos frente al Leganés y de más intensidad para el resto.

Hubo varias novedades en la sesión de este lunes, tanto en el capítulo de altas como en el de bajas. A los lesionados -Adrián Niño, Moussa, Ramón, Luismi y Pastor-, se unieron como ausencias Chupete y Dorrio, aquejados de un virus. Tras el partido, Pellicer ya confesó que tuvo que sustituir a Chupete en el descanso por este motivo.

Gabilondo, con el grupo

Por otro lado, Jokin Gabilondo fue la novedad positiva en el entrenamiento celebrado en el Anexo. El lateral vasco se reincorporó al grupo y lo hizo con un vendaje protector en su antebrazo derecho, para que pueda estar con el grupo mientras suelda su fractura en el cuarto metacarpiano.

La plantilla blanquiazul descansará este martes y ya el miércoles retomará el trabajo en La Rosaleda, a partir de las 10.30 horas, con la mente puesta ya en la visita del Andorra a Martiricos (domingo, 14.00 horas).