El Málaga CF, a cero tras encajar primero

El Málaga CF ha perdido ese gen competitivo que le había caracterizado en las dos últimas temporadas, la del ascenso y la pasada en la categoría de plata. El conjunto blanquiazul venía de ser un equipo rocoso, que se agarraba a los partidos y que siempre daba la sensación de que podía rascar algo incluso en partidos que parecían perdidos. Ocurrió varias veces, incluso a domicilio, en el curso anterior, pero esa enorme cualidad para una competición como LaLiga Hypermotion ha desaparecido por completo en el arranque de la campaña 2025/26.

Sin capacidad de reacción

El dato lo dice todo: el Málaga CF todavía no ha conseguido rescatar un solo punto tras encajar primero. En cuatro encuentros, los de Sergio Pellicer recibieron primero y en todos ellos el resultado fue el mismo, derrota. Ocurrió frente al Huesca, donde los del Alto Aragón se adelantaron sin tiempo para reaccionar y ahí quedó la cosa (1-0). Volvió pasar, esta vez en La Rosaleda frente al Cádiz. Se adelantó el equipo amarillo con más de 70 minutos por delante y el equipo blanquiazul no fue capaz de salva ni siquiera un punto en su estadio (0-1).

Las otras dos veces que ocurrió fueron también a domicilio. En Santander, con un jugador menos, vio como el Racing le pasó por encima en el segundo tiempo. 3-0 sin posibilidad de respuesta alguna. Y el pasado fin de semana, ante un Leganés que todavía no había ganado en casa, encajó a los 4 minutos y fue incapaz de ver puerta para empatar, hasta que en el tramo final, los madrileños hicieron el segundo y remataron a los de Pellicer (2-0).

Sin embargo, el Málaga CF no ha conseguido mostrar esa fortaleza siempre que se han puesto por delante en algún partido. Hasta en dos ocasiones los blanquiazules se han quedado sin el triunfo pese a golpear primero. No fue capaz de sostener un 2-0 frente al Granada en La Rosaleda y acabó cediendo un empate (2-2). Y en Burgos, tras situarse 0-1 al poco de comenzar el choque, se dejó remontar y cayó por 2-1.

La portería a cero, una necesidad

Para el Málaga CF está siendo vital dejar su portería a cero este curso. Lo ha conseguido solo en cuatro partidos, y así han llegado 10 de los 11 puntos que tiene en su casillero. Cuando Alfonso Herrero no encajó, el equipo de Martiricos ganó 1-0 a la Real Sociedad B, 0-1 en campo de Las Palmas y 3-0 al Deportivo de la Coruña en el mejor partido del curso. Y empató 0-0 en la primera jornada liguera ante el Eibar en casa. La única vez que el Málaga ha conseguido puntuar encajando algún gol fue, precisamente, en ese empate 2-2 frente al Granada. En el resto, siempre cayó.