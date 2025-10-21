FC Andorra: Una de las revelaciones de LaLiga Hypermotion

Tras un inicio de temporada (10 jornadas) con más sombras que luces, al Málaga CF le llega ahora un tramo de temporada en el que está obligado a sumar un buen puñado de puntos ante equipos de un nivel similar y que luchan por objetivos parecidos. Y la primera parada de esta fase del calendario, donde los blanquiazules deben dar un paso al frente notable, será este domingo en La Rosaleda ante un FC Andorra recién llegado a la categoría, pero que está demostrando un gran nivel competitivo hasta el momento.

El Andorra de Gerard Piqué es una de las sensaciones de lo que va de temporada en LaLiga Hypermotion. Junto al AD Ceuta, otro recién ascendido, están siendo las revelaciones en Segunda. Aunque las dinámicas sin diferentes, tanto unos como otros han alcanzado una buena cifra de 15 puntos en las estas 10 primeras jornadas y están muy cerca de los puestos de play off, aunque ese no sea el objetivo, como tampoco lo puede ser ahora mismo para el Málaga CF, visto lo visto.

Ibai Gómez, entrenador de los del Principado, ha conformado un equipo sólido que, sin grandes nombres, se ha adaptado perfectamente a la categoría y que está siendo capaz de competir ante cualquier rival y en cualquier plaza. Por ejemplo, ya ha sido capaz de ganar a domicilio al líder actual de la categoría, el Racing de Santander (1-2), o de empatar en otro estadio tan complicado como el de Las Palmas (1-1). Es un equipo peligroso tanto de local como de visitante, donde ha podido sumar 7 puntos de 15 posibles, con 2 victorias (Zaragoza y Racing de Santander), 1 empate (Las Palmas) y 2 derrotas (Eibar y Real Sociedad).

De más a menos

Su arranque de temporada no dejó indiferente a nadie, tanto por resultados como por puesta en escena en el campo. De hecho, tras la séptima jornada, estaba tercero, a solo un punto de los líderes. En las últimas semanas le ha llegado un pequeño bajón, pero siguen instalados en la zona media-alta de la tabla gracias a ese buen comienzo. En las últimas tres jornadas solo ha podido sumar 1 punto de 9 posibles, con derrotas frente al Leganés (1-2) y la Real Sociedad B (3-0) y un empate en su campo frente al Granada (0-0). Ese momento de primeras dudas debe ser aprovechado por un Málaga CF obligado a ganar partidos para alejarse de la zona de descenso y destensar la situación a todos los niveles.

Segunda visita a La Rosaleda

El FC Andorra visitará por segunda vez en su historia al Málaga CF en La Rosaleda. Tras el ascenso del equipo del Principado el pasado verano, ambos equipos vuelven a coincidir en la categoría de plata, como en el curso 2023-24, temporada que terminó con el descenso a los infiernos de los blanquiazules. En aquella ocasión, el partido en Martiricos se saldó con un 0-0 en la jornada 9ª del campeonato. En el feudo andorrano, en la 34ª, la victoria fue para los pirenaicos por 1-0. Por lo que el Málaga tendrá un reto más este domingo, ganar por primera vez al Andorra en su historia.