Entrenamientos
Juanpe e Izan Merino frenan por precaución
Ambos centrocampistas se ejercitaron en solitario, pero no peligra su presencia en el partido del domingo frente al Andorra, mientras que Ochoa cae por un virus
El Málaga CF sigue preparando el encuentro de este domingo frente al Andorra en La Rosaleda (14.00 horas) y otra vez sumó nuevas bajas al entrenamiento, aunque de entrada no parecen revestir gravedad. En la sesión de este miércoles, tuvieron que echar el freno Juanpe e Izan Merino, aunque desde el club se apunta que no debe haber problemas para que estén disponibles para el choque ante los del Principado. Además, el último en caer en el proceso vírico ha sido Aaron Ochoa, ausente también en el trabajo grupal.
Parte de lesionados
Juanpe tiene unas molestias musculares en el adductor derecho, mientras que Izan tiene también resentido su tobillo izquierdo. Ambos se quedaron en el gimnasio, pero espera recuperarlos en el tramo final de semana y que estén disponibles para el encuentro ante el Andorra. Por su parte, Jokin Gabilondo sí que estuvo sobre el césped, pero trabajando al margen con esa protección en su mano, en la que sufrió una fractura del cuarto metacarpiano.
Sin novedades en el capítulo de lesionados. Adrián Niño sigue sin poder entrenarse a las órdenes de Sergio Pellicer por esos dolores en el tobillo, mientras que los lesionados de larga duración (Luismi, Moussa, Ramón y Pastor) continúan con sus procesos de recuperación. Sí que pudieron ejercitarse con normalidad Dorrio y Chupete tras superar el virus.
Arriaza, con el primer equipo
La sesión de este miércoles comenzó con sesión de vídeo en la sala de prensa de La Rosaleda. Posteriormente, trabajo técnico en el césped del Anexo y fin de sesión sobre el campo principal de La Rosaleda. Pablo Arriaza fue la principal novedad del día, al ejercitarse con el primer equipo junto con sus compañeros del Malagueño Andrés Céspedes, Rafita y Recio. Este jueves, tercer entrenamiento de la semana, a partir de las 10.30 horas, de nuevo en La Rosaleda. Tras el entreno hablará en rueda de prensa Sergio Pellicer.
