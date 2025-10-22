La Rosaleda se prepara para recibir a la Selección

La Rosaleda se engalana para recibir a la selección española absoluta en femenina en su importante duelo de la ida de semifinales de la Nations League frente a Suecia, que se celebrará este viernes a partir de las 20.00 horas. Este miércoles, los operarios ya estaban colocando toda la decoración en las gradas, videomarcadores y en la zona de prensa para que todo esté a punto para el partido.

El estadio de Martiricos vivirá un fin de semana frenético. El viernes por la noche, partido de la Selección. Y el domingo, a las 14.00 horas, el Málaga CF recibe al FC Andorra en la 11ª jornada de LaLiga Hypermotion. Esto obliga a una gran coordinación y agilidad para que, tras el partido de las de Sonia Bermúdez ante Suecia, todo quede desmontado y con su aspecto habitual antes del mediodía del domingo, cuando entrarán en liza de nuevo los blanquiazules sobre un césped que tendrá que soportar dos encuentros en menos de 48 horas.

La selección femenina pondrá rumbo a Málaga este jueves, en el día previo al encuentro frente a las suecas. «Somos conscientes de lo que nos jugamos. Ellas tienen mucha ambición por ganar esta competición. Suecia es un gran rival, pero daremos todo por ganar», ha dicho la seleccionadora Sonia Bermúdez sobre una eliminatoria que tendrá su partido de vuelta el martes 28 en Gotemburgo.