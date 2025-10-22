La Rosaleda tiene que volver a ser un fortín

Ser un equipo infranqueable en casa. Ese debe ser el primer paso del Málaga CF para salir de su crisis de resultados. Viendo los problemas que tiene el conjunto blanquiazul para sumar a domicilio, se antoja vital que se convierta en un equipo muy sólido en La Rosaleda y repetir cada dos semanas lo del último encuentro frente al Deportivo de la Coruña (3-0). Los de Pellicer necesitan empezar a sumar de tres en tres para despegarse de la zona peligrosa y el camino más corto para hacerlo pasa por Martiricos, donde el equipo mejor se está sintiendo, pero sin la regularidad necesaria para enlazar triunfos.

«Nos podemos seguir así fuera de casa», dijo Pellicer tras la última derrota en Leganés. Y mientras el equipo no sea capaz de mejorar esas prestaciones cuando sale a la carretera, es primordial convertir La Rosaleda en un fortín inexpugnable, un campo del que sea muy difícil sacar puntos. El equipo está horrible de visitante, es una realidad. Solo ganó en Las Palmas y luego ha encajado cuatro derrotas consecutivas. Y ese sería un problema algo menor, si en Martiricos estuviese teniendo continuidad en las victorias, pero tampoco ha sido el caso en estas 10 primeras jornadas de LaLiga Hypermotion.

El camino a seguir debe ser lo que se vio hace solo dos semanas frente al Deportivo de la Coruña. Llegó a La Rosaleda el que hasta entonces era líder y el Málaga CF hizo su mejor partido de la temporada para barrer a los de Antonio Hidalgo por 3-0. Eso no puede ser solo un espejismo. Este domingo, frente al Andorra de Ibai Gómez (14.00 horas), tiene que volver a ofrecer una versión similar que sirva para que los 3 puntos se queden en casa y volver a respirar más tranquilos.

Números en La Rosaleda

Aunque los resultados estén siendo mejor en casa que fuera, tampoco son para tirar cohetes. Hasta la fecha, el Málaga CF es el 12º mejor local de la categoría. En cinco partidos como local, ha ganado dos -Real Sociedad B (1-0) y Deportivo de la Coruña (3-0) -, ha empatado otros dos (Eibar (1-1) y Granada (2-2)- y ha perdido uno, frente al Cádiz (0-1). Eso hacen un total de 8 puntos de 15 posibles. Es decir, un aprobado justito. Si se hubieran alternado con resultados positivos fuera de casa, pues la situación se vería de otra manera, con el equipo más arriba en la tabla, pero ante esa debilidad como forastero, ser intratable en casa se convierte en una obligación.

Al Málaga CF le llegan ahora partidos en La Rosaleda que tiene que sacar adelante sí o sí. Es la fórmula para avanzar en la clasificación y calmar al personal. Este domingo llega a Martiricos el Andorra, en dos semanas lo hará el Córdoba y en menos de un mes el Mirandés. Son rivales a los que hay que superar en La Rosaleda si no se quiere vivir una temporada de sufrimiento desde muy temprano. El objetivo debe ser sacar esos 9 puntos y, si es posible, acompañarlo de algún punto más en las visitas al Castellón y a la Cultural Leonesa. Cada pinchazo en casa, obliga a sumar más en alguna de estas salidas.

Haciendo cuentas a medio plazo, ganar estos próximos tres partidos en La Rosaleda dejarían al Málaga, como mínimo, con 20 puntos en la jornada 15. Una buena cifra con todavía seis jornadas de la primera vuelta por delante. Y podría ser más alta si también se mejorara a domicilio. Pero el mínimo exigible debe estar en ir de victoria en victoria en casa. Adelante.