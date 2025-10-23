El Málaga CF recupera a tres futbolistas de cara al Andorra

Buenas noticias en la sesión de este jueves en las instalaciones de La Rosaleda. El Málaga CF recuperó hasta tres futbolistas en el antepenúltimo entrenamiento preparatorio de la visita del Andorra a Martiricos (domingo, 14.00 horas). Juanpe, Izan Merino y Aaron Ochoa se reincorporaron al grupo y apuntan a estar disponibles para el choque frente a los del Principado.

Recuperaciones

Tanto Juanpe como Izan tuvieron que frenar este miércoles por diferentes molestias, pero este jueves ya han podido ejercitarse al mismo ritmo que sus compañeros. Al igual que Ochoa, una vez superado el proceso vírico. Además, Gabilondo alterno trabajo en solitario con ejercicios grupales y también podría estar presente en la cita de este domingo, con una férula especial que le permita jugar mientras se resuelve esa fractura en el cuarto metacarpiano de su mano.

Niño sigue al margen

La nota negativa sigue siendo el tobillo de Adrián Niño. El atacante blanquiazul sigue con unas molestias que le impiden ejercitarse con normalidad y será baja una jornada más. No juega desde el día del Cádiz, hace ya más de un mes. Niño estuvo al margen, al igual que los lesionados de larga duración: Ramón, Moussa, Luismi y Álex Pastor.

Este viernes, a partir de las 10.30 horas y en el mismo escenario, penúltimo entrenamiento del Málaga CF antes de la visita del Andorra de Ibai Gómez a La Rosaleda.