Calendario
Horario confirmado para el Málaga CF - Mirandés
El conjunto blanquiazul recibe en La Rosaleda al equipo burgalés en la 15ª jornada de LaLiga Hypermotion
Nuevo horario confirmado para el Málaga CF. LaLiga ha hecho públicos los horarios oficiales de la 15ª jornada de LaLiga Hypermotion, en la que los de Sergio Pellicer reciben en La Rosaleda al Mirandés. El encuentro entre blanquiazules y burgaleses se disputará el domingo 23 de noviembre, a las 21.00 horas.
El equipo de Martiricos ya conocen todos sus horarios de los próximos 30 días, en el que disputarán cinco jornadas de Liga:
Jornada 11: MÁLAGA CF - Andorra: domingo 26 de octubre, 14.00 horas.
Jornada 12: Castellón - MÁLAGA CF: domingo 2 de noviembre, 18.30 horas.
Jornada 13: MÁLAGA CF - Córdoba: sábado 8 de noviembre, 21.00 horas.
Jornada 14: Cultural Leonesa - MÁLAGA CF: lunes 17 de noviembre, 20.30 horas.
Jornada 15: MÁLAGA CF - Mirandés: domingo 23 de noviembre, 21.00 horas.
Además, el Málaga CF disputará la próxima semana el partido de primera ronda de Copa del Rey frente al Estepona. Será el jueves 30 de octubre, a partir de las 21.00 horas.
