Pellicer: "La bola solo se puede parar con resultados"

Larga comparecencia de Sergio Pellicer en la sala de prensa de La Rosaleda en la previa del encuentro de este domingo frente al Andorra (14.00 horas). El técnico blanquiazul tuvo que responder a muchas preguntas, entre ellas, a la que afectan al rendimiento del equipo y su futuro como técnico blanquiazul en caso de que llegue un nuevo resultado negativo. El técnico habló también del estado de sus jugadores, con muchos nombres propios: Brasanac, Adrián Niño, Larrubia, Izan Merino, Puga, Gabilondo...

Juanpe, Izan y Ochoa

"Han entrenado controlando las cargas, pero aún quedan dos entrenamientos. Juanpe se ha entrenado mejor. Espero que puedan estar bien, no sé si estarán al 100%. Vamos a ver en estos dos días".

Críticas al equipo

"Entendemos que no estamos siendo un equipo estable. El responsable soy yo, de no mantener regularidad de rendimiento y resultados. Me gustaría manda un mensaje a la afición, lo más importante es La Rosaleda, con nuestra gente, que los jugadores sientan el cariño. Entiendo todo, pero me chocó lo de los jugadores. Son nuestro patrimonio. El apoyo estimula al jugador. He sido jugador, entiendo las situaciones. Es uno de los grupos con más canteranos, los jugadores sienten el club. Fue una minoría, pero es importante. Cuando empiece el partido... como el día del Dépor. Luego habrá que poner las notas. Vamos a protegerlos. Tener el ambiente a favor genera energía, lo hemos demostrado. La Rosaleda nos da un plus. Fuera no lo estamos consiguiendo".

Mirada al futuro

"Estamos en la previa de un partido. Siempre estamos hablando del pasado. Estamos lejos de dar el paso por el rendimiento fuera de nuestro estadio. Nos tenemos que focalizar en lo que viene. También tuvimos esta conversación antes del Dépor. Cuando acabe el partido, que la gente se exprese como tenga que expresarse".

FC Andorra

"El domingo viene un equipo muy atrevido, muy dinámico, no tiene nada que ver con el Deportivo. Tiene el mejor juego posicional de la categoría. Es muy difícil quitarles el balón. Vamos a ser dos equipos que se van a buscar alto, muy atrevidos. Tenemos que mejorar el rendimiento. Vamos a competir. El rival sabe de nuestra necesidad. No se puede convertir en precipitación. Me espero dos equipos que aprieten arriba. Queremos esa lucha por el balón. Ellos querrán tenerlo para desgastarnos, que haya runrún. Nosotros queremos ser verticales, sin precipitarnos. Vamos a intentar ser un equipo valiente, que pueda recuperar y adelantarse en el marcador".

¿Presión?

"Va a ser así. No nos vale lo de la temporada pasada. Me da rabia. Fuera de casa el equipo tiene actitud, pero no estamos siendo estables. Entiendo que se genere la incertidumbre. Es una bola que no se puede parar ya, solo con resultados. Empezamos abrigados, y cada resultado negativo te vas quitando ropa. Tenemos que mantener una regularidad. Dar un mensaje de tranquilidad, entiendo a la gente, pero siendo todos una tribu vamos a estar más cerca de conseguir cosas importantes".

Reuniones con el club

"Tengo conversaciones todos los días con Loren. Tenemos una comunicación muy fluida. Con nuestras diferencias, hemos conectado. Llevo mucho tiempo aquí. Llevo siendo portavoz del club cuatro años. Es normal, va con mi cargo. No es un club normal. Lo más importante es que se consigan resultados. Vamos a perder más partidos, si cada vez que se pierda... Hay que transmitir tranquilidad a los chicos. Es un momento de que todos sean capitanes. Queremos dar un paso más. Es normal esa exigencia. Entiendo que el foco esté en el entrenador. El entrenador no se puede sentir como un okupa que no quiere nadie. Los resultados llegan trabajando y trabajando. En mesa y mantel, hay otras cosas. Soy el máximo responsable y le doy el máximo apoyo a mis jugadores".

Lastre de las lesiones

"No es excusa, hay que buscar soluciones. No es el mejor rival que nos puede venir. Por idea de juego y contexto. Los entrenadores tenemos que buscar soluciones. Encontrar el rendimiento de jugadores que salen durante el partido. Tengo que darle los mecanismos. Fuera tendremos que cambiar algo, indudablemente".

Planteamiento frente al Andorra

"Seguramente va a haber cambios. No es el mismo rival. Me espero un partido de goles, de ida y vuelta. Es el rival más atrevido de la categoría. El año pasado perdíamos 2-0 y seguíamos, nos daba igual. Estos son iguales. Han llegado a la elite con una propuesta parecida a la de Eder Sarabia en el Elche. La gente que apareció contra el Dépor nos dio mucha energía".

Darko Brasanac

"No hay ningún problema. Hemos encontrado a Dani Lorenzo, está siendo diferencial. Juanpe está encontrando su mejor momento. Rafa es de los máximos goleadores. No pueden jugar todos. Darko tendrá su momento, es un jugador que nos va a dar mucho".

Adrián Niño

"Sigue con molestias, a esperar. No está entrenando con nosotros. Vamos a ver qué sensaciones tiene. No va a estar. Evidentemente, algo mal se ha hecho. Lo que parecía poco, ahora va a más. Durante ese proceso, ha tenido cosas que la gente no sabe. Se lo volvió a torcer. Ya ahí no podemos hacer nada. El que más sufre es el chaval. Y el equipo, perjudicado. El fútbol es una profesión muy lesiva. Está claro que ha ocurrido algo".

Carlos Puga

"Ya fue convocado el otro día. Esta semana la ha hecho completa".

Larrubia

"En pretemporada lo poníais por encima, esto es fútbol. Ahora no le entran, tendrá que seguir trabajando. Está muy estable. Las renovaciones, la cabeza... Él lo siente. En pretemporada tenía una y la metía. Ni el día del Betis era Dios ni ahora es un villano. Es un patrimonio para el club. Estoy muy contento con su rendimiento, él quiere. Al final va a llegar".

Gabilondo

"Ha entrenado con el grupo. Le han puesto una férula especial. Compromiso. Tenemos que ver si puede competir. Ha acortado los plazos, nos ayuda mucho al grupo".

Izan Merino

"Lo sigo viendo como centrocampista. Llevaba tres días sin entrenar. Viene de un Mundial, sabremos que habrá forzado. No va a salir titular, ya lo digo. Pero sí es una posibilidad durante el partido".

La vuelta de Álex Calvo

"A veces los jugadores llegan a un sitio y no encuentran su mejor rendimiento. Lo veo ahora con energía. Me acuerdo de Calvo, Cristian, Cordero, Roberto... Es el fútbol".