Horario y dónde ver por TV el Málaga CF - FC Andorra de LaLiga Hypermotion

El Málaga CF está obligado a volver a la senda del triunfo y lo debe hacer este próximo domingo en la visita del FC Andorra a La Rosaleda. Tras caer en Leganés y acumular una racha de cinco derrotas en las últimas seis jornadas, los de Sergio Pellicer necesitan con urgencia una victoria que les aleje de la zona baja de la clasificación.

El conjunto blanquiazul está justo por encima de los puestos de descenso, con 11 puntos, mientras que los de Ibai Gómez inician la 11ª jornada octavos, con 15 puntos, mirando muy de cerca el play off.

Horario del Málaga CF-FC Andorra

El partido correspondiente a la jornada 11 de la categoría de plata se celebrará este domingo 26 de octubre, a partir de las 14.00 horas. Será segunda visita en la historia del equipo del Principado a La Rosaleda. La anterior, en la temporada 2022-23, se saldó con un empate 0-0

Dónde ver el partido

Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras.

Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el estadio de Martiricos.