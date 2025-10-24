Ibai Gómez: «El Málaga CF lleva menos puntos de los que merece»

Ibai Gómez, entrenador del FC Andorra, elogió a su rival del domingo (14:00 horas), el Málaga CF, y a su afición, al tiempo que resaltó que jugarán en «un estadio precioso y con un ambiente increíble».

Palabras sobre el Málaga CF

Además recordó un poco de su pasado de jugador. «Como jugador, recuerdo, haber salido aplaudido y siempre hablo de ello. Nos enfrentamos a un equipo que lleva menos puntos de los que merece, ya que tiene mucha riqueza ofensiva, con grandes jugadores y una propuesta atractiva. Un partido bonito para el espectador», insistió.

Sobre el Málaga también quiso resaltar que en «fase defensiva sufren bastante» y, por tanto, espera tener «el balón para hacerles daño».

El FC Andorra llega al partido con dos derrotas consecutivas y un empate, es decir, tres jornadas consecutivas sin ganar: «Sabemos cómo funciona esto del futbol y las dudas que se pueden generar cuando sufres derrotas o no consigues los resultados deseados, pero nosotros desde dentro lo tenemos muy claro. Queremos seguir creciendo y seguir el camino marcado. Llevamos tres jornadas sin ganar y nuestra mentalidad es buena. Confiamos mucho en que si seguimos así los resultados llegarán».

En el último partido, Ibai Gómez apostó por jugar adelante con tres extremos puros y sin 9 fijo: «Se puede repetir el once del otro día contra el Granada. Veremos a ver cómo lo hacemos porque hay jugadores que están muy bien. Bendito problema. Si necesitamos atacar con más paciencia o atacar más de manera directa».