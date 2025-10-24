Los posibles cambios en el once de Pellicer contra el Andorra

El Málaga CF recibe este domingo al FC Andorracon la obligación de poner fin a la mala dinámica de resultados que tiene a todo el entorno blanquiazul sumido en el pesimismo y en la crispación. El equipo blanquiazul necesita volver a dar su mejor versión en La Rosaleda, como hace dos semanas frente al Deportivo de la Coruña, y para ello Sergio Pellicer necesita conectar a sus jugadores y tocar las teclas exactas para que todo funcione.

Tras dos jornadas consecutivas repitiendo la misma alineación titular, algo poco habitual en el técnico blanquiazul, Sergio Pellicer anunció en la rueda de prensa previa al choque frente a los del Principado que «seguramente va a haber cambios». El de Nules apostó por el mismo equipo que goleó 3-0 al Deportivo para la visita Butarque, pero no funcionó igual y ahora, con un rival completamente diferente como es el Andorra, habrá modificaciones.

Cambios en la defensa

Sin duda, las grandes novedades se esperan para la parcela defensiva. En la portería seguirá Alfonso Herrero, no hay motivo alguno para el cambio, pero en la zaga sí que puede haber novedades importantes. Carlos Puga ya está recuperado al 100%, entró en la última convocatoria y lleva toda la semana ejercitándose a buen ritmo, así que todo apunta a que va a recuperar su sitio en el lateral diestro. En los últimos enfrentamientos, Rafita ha cumplido con nota, pero lo lógico es que Pellicer tire de jerarquía.

También en el centro de la defensa puede haber movimiento. Montero se quedó en el banquillo, después de cumplir sanción por su expulsión en Santander, y podría recuperar la titularidad en detrimento de Einar Galilea, que falló en el primer tanto en campo del Leganés. Y por la izquierda, ahora está jugando Dani Sánchez, pero el míster suele alternar a lo largo del curso con Víctor García. Los dos tienen opciones.

De centro del campo hacia adelante ya se esperan menos rotaciones, aunque con Pellicer nunca se sabe. En el centro del campo están funcionando bien Juanpe, Dani Lorenzo y Rafa Rodríguez. Puede volver a ser la apuesta, si el jerezano está al 100%. Esperan su turno para entrar futbolistas que se esperaba que tuviesen más protagonismo en este curso, como Brasanac o Dotor, y que por ahora no están contando de inicio. También está volviendo Izan Merino, aunque Pellicer confirmó que no iba a ser titular.

El tridente de ataque también parece que seguirá siendo el de las últimas semanas: Joaquín Muñoz, David Larrubia y Chupete. En los extremos hay mucha diferencia entre lo que están ofreciendo los titulares y recambios como Lobete o Dorrio, sin continuidad ninguna. Haitam dejó destellos en Leganés, pero aún no está para ser titular. Y en punta de ataque, Chupete sigue siendo fijo, al menos mientras Adrián Niño no esté recuperado de su lesión en el tobillo. A Eneko Jauregi le está costando arrancar. Veremos qué decisiones toma Pellicer.