Homenaje al Málaga CF de Joaquín Peiró en la nueva camiseta de la Peña Universitaria

La Peña Universitaria ha sacado a la luz su nueva camiseta para la temporada 2025/26, un diseño que quiere homenajear a Joaquín Peiró y al Málaga CF que logró el ascenso a Primera División en la temporada 1998/99. La elástica presentada por este grupo de aficionados blanquiazules recuerda mucho a la de aquella temporada y luce el rostro del extécnico blanquiazul, junto a un mensaje, en la manga derecha.

Esta peña ha comunicado que la camiseta estará disponible de manera gratuita para todos sus socios, pero también el resto de seguidores que deseen hacerse con ella pueden solicitarla en info@malaguistas.es

Homenaje a Peiró en la manga. / Peña Universitaria

Comunicado de la Peña Universitaria

"Nuestra camiseta mantiene la esencia de aquel diseño inolvidable, pero incorpora un detalle que la hace aún más especial: un logo con la inscripción "Joaquín Peiró, eterno MCF", con el que rendimos homenaje al técnico que marcó una época y dejó una huella imborrable en el corazón de la afición blanquiazul.

Con este gesto queremos unir dos temporadas separadas por el tiempo pero conectadas por la misma emoción: la épica de 1999, cuando el Málaga regresó a la élite del fútbol español, y la ilusión actual de soñar con repetir la gesta y volver a celebrar un ascenso.

Nuestra camiseta no es solo un recuerdo del pasado, sino también un símbolo del presente y del futuro. Una prenda que enlaza generaciones de malaguistas y que invita a creer, como entonces, en la fuerza de La Rosaleda y en el espíritu de un equipo capaz de todo.

Porque aquella temporada del 99 nos llevó a Primera, y esta nueva camiseta nos recuerda que, con unión y sentimiento, la historia puede volver a repetirse."