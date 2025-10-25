Málaga CF - FC Andorra: Al calor de La Rosaleda

Se acabó el tiempo para las «sensaciones» o los «pequeños detalles». El Málaga CF tiene que ganar, solo así saldrá de la crisis de resultados que le ha llevado a encajar cinco derrotas en las últimas seis jornadas. Ganar o ganar. Y si puede ser, convenciendo, como hace solo dos semanas frente al Deportivo de la Coruña. El conjunto blanquiazul regresa al calor de La Rosaleda, donde más cómo se siente, para medirse al FC Andorra (14.00 horas/LaLiga TV Hypermotion) y el objetivo no puede ser otro que sumar de tres ante una afición que ya empieza a estar nerviosa.

Diferencia clasificatoria

Es momento de apaciguar los ánimos, de parecerse al equipo que vio en pretemporada, de ver a unos jugadores subir el nivel dado hasta el momento. Estamos solo en la 11ª jornada del campeonato, queda un mundo, pero los equipos se van posicionando poco a poco y, por ahora, lo que le toca al Málaga CF es mirar hacia abajo. Con solo 11 puntos, los blanquiazules están en la zona baja de la tabla, coqueteando con los puestos de descenso, pero las distancias todavía son tan cortas que un triunfo ante el Andorra le haría irse hasta la zona media. El equipo comandado por Ibai Gómez, por su parte, está siendo una de las revelaciones de lo que va de temporada en Segunda y en estos momentos, con 15 puntos, mira muy de cerca la zona de play, aunque su racha de los últimos partidos tampoco es la más halagüeña: tres jornadas sin ganar, 1 punto de 9 posibles.

Así llega el Málaga CF

Sergio Pellicer recupera a Dorrio, baja en Leganés por un virus. Pero sigue teniendo varias bajas, cuatro de larga duración (Ramón, Moussa, Luismi y Álex Pastor) y la de Adrián Niño, que sigue sin recuperarse de los problemas en el tobillo. Está por ver si entra Gabilondo, con una fractura en la mano. Por lo demás, pocas novedades de calado en la convocatoria, aunque sí que habrá movimientos en el once, como ya advirtió el técnico blanquiazul en la previa. Carlos Puga ya está el 100% y tiene muchas opciones de recuperar la titularidad en el lateral derecho. También Montero podría regresar al centro de la defensa. Del centro del campo hacia adelante, podría continuar la misma apuesta: Juanpe, Dani Lorenzo, Rafa Rodríguez, Joaquín Muñoz, Larrubia y Chupete. Veremos si el míster sorprende con algún cambio de guion.

El conjunto blanquiazul tendrá enfrente a un Andorra con el sello propio de Ibai Gómez. Un equipo valiente, que quiere el balón en todo momento y que intentará desesperar al Málaga y a su afición con posesiones largas hasta que vea el momento de hincar el diente. Los de Principado fueron la sensación del arranque de temporada, aunque en las últimas semanas su rendimiento, al menos en cuanto a resultados, ha caído. Para este partido recupera a Gael Alonso y Josep Cerdá.

Pese a que la hora no es la mejor, se espera de nuevo un gran ambiente en La Rosaleda. Toca llevarse el bocadillo. Dirigirá la contienda el navarro Alejandro Morilla, debutante en la categoría. Que tenga suerte y acierto. Como el Málaga.