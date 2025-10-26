El Málaga CF asciende a la 13ª plaza

La victoria del Málaga CF este domingo ante el FC Andorra y los resultados de los rivales han hecho que el conjunto blanquiazul pueda dar un salto en la clasificación de LaLiga Hypermotion con respecto a la zona de descenso. El equipo de Sergio Pellicer es ahora 13º con 14 puntos, tres por encima de los puestos de peligro y a cuatro del play off por el ascenso.

Jornada de buenas noticias

Beneficiaron este fin de semana los equipos que persiguen a los de Pellicer en la tabla. El Huesca empató contra la UD Las Palmas (1-1), la Cultural Leonesa perdió ante el Ceuta (0-1), el Albacete perdió con el Córdoba (1-3), el Granada no pasó del empate frente al Cádiz (0-0), la Real Sociedad B perdió frente al Burgos (1-0), el Mirandés también tropezó en la visita del Racing de Santander (1-3) y el Real Zaragoza sucumbió al Real Sporting (1-0).

Otro de los resultados que ha favorecido al Málaga CF es la victoria del Almería por 1-0 frente al Castellón. El equipo albinegro es la próxima visita de los blanquiazules. El equipo de Pablo Hernández no ha ganado en ninguno de los tres últimos partidos, aunque solo uno ha sido como local. Este domingo, perdieron ante la escuadra rojiblanca, que se impuso con un gol solitario de Chirino.

El Castellón es el próximo rival del Málaga CF. / LaLiga

Un partido por recuperar

La clasificación no quedará actualizada hasta el 5 de noviembre, a las 20.00 horas, correspondiente a la jornada 10. Será entonces cuando Real Sociedad B y Huesca recuperen el partido aplazado por un virus gastrointestinal en gran parte de la plantilla oscense. Es, precisamente, el 14º clasificado, un puesto por debajo del Málaga CF empatados a 14 puntos. El goal average general favorece a los blanquiazules en estos momentos.