Clasificación
El Málaga CF asciende a la 13ª plaza
Además de la victoria del FC Andorra, el resultado de muchos equipos rivales han beneficiado la mejor clasificatoria blanquiazul
La victoria del Málaga CF este domingo ante el FC Andorra y los resultados de los rivales han hecho que el conjunto blanquiazul pueda dar un salto en la clasificación de LaLiga Hypermotion con respecto a la zona de descenso. El equipo de Sergio Pellicer es ahora 13º con 14 puntos, tres por encima de los puestos de peligro y a cuatro del play off por el ascenso.
Jornada de buenas noticias
Beneficiaron este fin de semana los equipos que persiguen a los de Pellicer en la tabla. El Huesca empató contra la UD Las Palmas (1-1), la Cultural Leonesa perdió ante el Ceuta (0-1), el Albacete perdió con el Córdoba (1-3), el Granada no pasó del empate frente al Cádiz (0-0), la Real Sociedad B perdió frente al Burgos (1-0), el Mirandés también tropezó en la visita del Racing de Santander (1-3) y el Real Zaragoza sucumbió al Real Sporting (1-0).
Otro de los resultados que ha favorecido al Málaga CF es la victoria del Almería por 1-0 frente al Castellón. El equipo albinegro es la próxima visita de los blanquiazules. El equipo de Pablo Hernández no ha ganado en ninguno de los tres últimos partidos, aunque solo uno ha sido como local. Este domingo, perdieron ante la escuadra rojiblanca, que se impuso con un gol solitario de Chirino.
Un partido por recuperar
La clasificación no quedará actualizada hasta el 5 de noviembre, a las 20.00 horas, correspondiente a la jornada 10. Será entonces cuando Real Sociedad B y Huesca recuperen el partido aplazado por un virus gastrointestinal en gran parte de la plantilla oscense. Es, precisamente, el 14º clasificado, un puesto por debajo del Málaga CF empatados a 14 puntos. El goal average general favorece a los blanquiazules en estos momentos.
- Así será la extraordinaria de la Trinidad: puntos de interés de la procesión del 25 aniversario de su coronación
- Previsión del tiempo: ¿Cuándo lloverá en Málaga?
- Los apicultores piden ayuda al Ministerio de Agricultura para luchar contra la avispa asiática
- La transformación urbana del río Guadalmedina impulsará más de 76.000 m2 de espacios verdes en Málaga
- Esta es la ruta circular de Málaga perfecta para realizar en familia este otoño: con los mejores paisajes y rodeada de pinares
- Este es el restaurante de Málaga con el kebab más famoso y gigante de toda la ciudad: 'Es espectacular
- Málaga, la ciudad que cautivó al viajero más grande de la historia tras recorrer África, Asia y Europa: 'Es una de las capitales más hermosas
- Virgen de la Trinidad: Málaga se rinde a tus pies