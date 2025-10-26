Málaga CF - FC Andorra: La Rosaleda suma y sigue (4-1)

¿Puede jugar el Málaga CF todos sus partidos en La Rosaleda? Con uno menos durante 40 minutos, después de todas las dudas generadas en el desplazamiento a Leganés, con una plantilla señalada... Victoria de desahogo en un baño monumental al FC Andorra (4-1). Sigue Martiricos sumando de tres en tres y si viene con el debut de tres goleadores como Larrubia, Lobete y Jauregi, este último por partida doble, pues domingo de ensueño.

Respiran los estamentos más altos del club blanquiazul después de una semana, otra vez, complicada. La Rosaleda sigue cumpliendo con la necesidad de sumar y de hacerlo bien. Cambió poco Pellicer, pero lo que hizo dio resultados. La única mala noticia que dejó la previa fueron las molestias de Carlos Puga que le impidieron entrar en convocatoria.

El Málaga CF comenzó con la presión adelantada, poniendo en problemas a Yaakobishvili en la salida del balón y también dejando huecos entre líneas, dando pie a transiciones rivales. La tuvo Joaquín Muñoz en la frontal, prefirió complicarse en un disparo a media vuelta en vez de dejarle el balón a Víctor, que venía solo y de cara por banda izquierda. A los pocos minutos, se le fue a Larrubia un balón cerca del palo derecho del guardameta.

Al fin, Larrubia

Un disparo de Brasanac, una pared entre Joaquín y Dotor que se marchaba por encima del larguero. Cierto es que al Andorra no le importaba equivocarse si podía salir con el balón y así, error tras error, llegó el tanto blanquiazul. Recuperó Larrubia, recortó hacia dentro, mandó el balón a la red, besó el escudo y cayó al suelo desconsolado. "Creo que sí, me puede ayudar a liberarme", decía en una entrevista a La Opinión de Málaga hace unos días. Y aquí está.

A partir de ahí, el Málaga CF perdió precisión. La portería de Alfonso Herrero evitó que Marc Domènech, cuyo balón rebotó en los dos palos, pusiera el 1-1. A la jugada siguiente, el Andorra salvó un cabezazo de Murillo. Poco después, un disparo de Dotor, tras pase de Larrubia, se iba por alto. Ojalá perdonar tanto no trajera consecuencias. La Rosaleda dio síntomas de desesperación con sus jugadores. Rafita salvó el 1-1 sobre la línea después de un error suyo.

Larrubia recuperó el idilio con La Rosaleda. / Gregorio Marrero

La segunda parte no pudo empezar peor. Brasanac, a destiempo y en el centro del campo, entró con la pierna muy arriba para marcharse con tarjeta roja. 40 minutos con un jugador menos. No era la mejor idea con un Andorra correoso. Pellicer tomó partida pronto para dar entrada a Juanpe y a Lobete por Dotor y Joaquín. El jerezano lo primero que hizo fue recuperar un balón muy arriba y dar un pase milímetrico al corazón del área. Después, amarilla.

Los estrenos de Lobete y Jauregi

El Málaga CF tenía claro, con uno menos, que no podía dejar de luchar, tampoco dejar de jugar al fútbol. Seguía habiendo huecos por dentro y en una de esas aprovechó Lobete, también de estreno, para quitarse de todas las anteriores y marcar el 2-0. Representativa la celebración de Montero, desatado con la afición. Y el partido se volvió completamente loco. Un larguero de Olabarrieta, un zurdazo de Dani Lorenzo, lo que pudo ser el segundo Lobete...

Pellicer optó por el control. Quitó a Larrubia, despedido con La Rosaleda en pie, para meter a Izan Merino y darle poso al centro de la defensa con tres centrales. Tuvo una Chupete, pero se excedió en el control sin remate. Álex Calvo siguió enviando sus balones a la grada. Se desfondó el Málaga, cada jugador aprovechaba para estirar. Eneko Jauregi, a pase de Lobete, parecía cerrar la goleada de la tranquilidad (3-0). Nada más lejos de la realidad.

Manu Nieto maquilló el marcador para los suyos (3-1) hasta que el delantero vasco cogió el balón, se fue de tres defensores y colocó el definitivo 4-1. Ya quisieran Mbappé o Lamine Yamal, ya quisieran. Ojalá le sirva de confianza para marcar con mayor continuidad. Por lo pronto, subidón de confianza para dejar los puestos de descenso un poco más atrás.