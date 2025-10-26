Las notas de los jugadores del Málaga CF frente al Andorra

El Málaga CF hizo de La Rosaleda su particular parque de diversión contra el Andorra (4-1). Ni siquiera estar con 10 jugadores durante más de 40 minutos apagó la felicidad, bien merecida después de tanto. Analizamos, jugador por jugador, la actuación de los de Pellicer en el partido de este domingo.

Alfonso Herrero (8) No necesitó más que un par de estiradas. Aun así, pendiente en todas las ocasiones. Una nueva portería a cero.

Rafita (6) La lesión de Puga le mantuvo titular. Bien contra los extremos del Andorra. Está cumpliendo en todos los cruces.

Murillo (9) Qué central está formando el Málaga. De la necesidad al merecimiento. Firme en el corte, excelso en la salida de balón. Acabó desfondado.

Javi Montero (8) Regreso impecable a la titularidad. Contundente por arriba y por abajo. Para esto ha venido, pero con más regularidad.

Víctor García (6) Le da amplitud a la banda, pero siempre decide jugar hacia atrás. Poca conexión con Joaquín. Contuvo en defensa.

Brasanac (2) Tarjeta roja innecesaria, con 40 minutos por delante, y en el centro del campo. Lo había hecho bien sobre el césped, pero se eliminó.

Dotor (6) Trabajador en la salida de balón, bien conectado con Dani Lorenzo. Adelantado en el dibujo, sin impacto en la zona de tres cuartos.

Dani Lorenzo (9) ¿Cuál es el techo del marbellí? En su mejor momento futbolístico. Dueño y señor del fútbol blanquiazul en el doble pivote. Valiente para llegar desde atrás.

David Larrubia (9) Tuvo que ser a la segunda cuando el malagueño marcó su primer gol. Lloró y pidió perdón. Dejó jugadas de mucha calidad. Debe ser su despegue. Entrevistado por La Opinión de Málaga esta misma semana, que pase el siguiente.

Joaquín Muñoz (5) No está fino, ha perdido vértigo en la banda. Falló en la toma de decisiones en el último pase.

Chupete (6) Aislado, sin demasiado protagonismo ofensivo. Se va forjando en la recepción de los balones por alto. A veces debe levantar más la cabeza.

Suplentes

Juanpe (8) Desde el banquillo este domingo, en plenitud. Parece volar, recupera atrás y delante, da balones a los de arriba. Debe ser más constante en la concentración porque pudo provocar un gol rival.

Lobete (9) Gol y dos asistencias. Cuando decide bien... Otro que pareció liberado después de producir en cifras. Si le sirve para sumar, todo es positivo.

Izan Merino (5) Volvió a repetir como central. Poco impacto en el juego con el partido ya resuelto.

Eneko Jauregi (9) Difícil producir más en menos tiempo. Es lo que se le pide. Estreno goleador por partida doble. A medias entre la torpeza resuelta y el talento desmedido en el segundo tanto.