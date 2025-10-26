Pellicer: "Es nuestra victoria más balsámica"

El entrenador del Málaga CF, Sergio Pellicer, reconocía la importancia del 4-1 cosechado ante el FC Andorra, incluso con un jugador menos durante buena parte de la segunda mitad: "Es nuestra victoria más balsámica". Y apeló a las muchas conclusiones positivas de un choque que despeja las dudas reabiertas en Leganés, justo después del 3-0 ante el Deportivo, hace dos semanas. Reconoció la importancia de que haya abierto su cuenta goleadora de esta campaña David Larrubia o de que hayan también anotado Eneko Jauregi, por partida doble, y Julen Lobete.

"Me ha gustado mucho la dupla conformada entre Eneko y Lobo", expresó ante esta recta final con Jauregi y Lobete en punta de ataque. "De los partidos que hemos jugado es el que tiene más cosas positivas. Por el perfil del rival y por reencontrarnos con jugadores que necesitaban esos estímulos. Ellos sufren también. Ver a Larrubia llorar demuestra lo que también sufren los jugadores. Es un equipo muy comprometido", indicó el técnico castellonense. Incluso rememoró la temporada de las 18 fichas y llegó a comparar aquel Málaga CF con el actual. Los dos más comprometidos, llegó a decir en rueda de prensa el de Nules.

Hasta el pitido final

Sobre la posibilidad de que el cuadro andorrano se hubiese metido en el choque, con uno más y ese 3-1 transformado después de que los malaguistas se hubiesen puesto con tres dianas de renta, Pellicer reconoció que en La Rosaleda "no se puede celebrar nada hasta que no pite el árbitro". Alegó que después de los cambios y gracias a la afición hubo una energía propicia, con un futbolista menos por la expulsión de Darko, como para ampliar la diferencia mínima que al descanso había establecido la diana de Larrubia.

"Quiero darle muchas gracias a la afición. Nos ha ayudado en ese momento en el que hemos tenido que bajar la altura", matizó respecto a los minutos posteriores a la roja que veía el jugador serbio. "Los chicos han demostrado energía, garra, estímulo. Quiero felicitarlos por lo que han hecho, por esa fuerza y el espíritu que, sobre todo, demostramos en casa. Y como digo, a la afición, gracias", significó al tiempo que su mente y la de la plantilla ya está puesta en el derbi provincial de Copa del Rey, este próximo jueves, en Estepona.

Compromiso del grupo

"De lo de este partido es todo positivo. Queda demostrado el compromiso del equipo, del grupo. Porque un equipo que no esté comprometido no hace lo que ha hecho hoy, con un jugador menos. El rival te genera por su juego posicional y ha habido un compromiso brutal. Hemos sabido atacar con espacios, que era un debe que teníamos desde el año pasado. Y se trata desde este momento de encontrar continuidad, regularidad. Estamos en una temporada en la que vamos a tener oportunidades, tanto mirando hacia arriba como hacia abajo", determinó el preparador blanquiazul.

Insistió en que la categoría esta campaña "está preciosa, porque en un partido pasas del cielo al infierno. Por este motivo tenemos que intentar buscar todas las soluciones posibles, de cara al próximo desplazamiento". Y es que sin la ruidosa legión de seguidores que el Málaga CF congrega en el templo de Martiricos cada dos fines de semana, todo es bastante más complicado. Así subrayaba que con 1-0 y la expulsión, "en otro ambiente hubiésemos perdido el partido seguramente. Pero salen los de refresco y nos apoya nuestro público, hemos visto un partido muy bonito y espectacular, con ese heroísmo de seguir defendiendo y de saber atacar", pronunció el propio Pellicer.

Paciencia para atacar

El entrenador reconoce que para la recta final, sin esa renta cómoda en el tanteo, "podría haber pasado cualquier cosa. La clave nuetra es buscar siempre la portería rival. Ellos nos han creado ocasiones. Nosotros hemos acabado 4-1, pero el partido hubiese sido de más goles, tanto para ellos como para nosotros", concluyó no sin antes incidir en que la idea, aún con diez, "no defendernos atrás. Había que defender y luego tener paciencia para atacar".