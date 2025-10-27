Bluebay, condenada a pagar más de 250.000 euros al Málaga CF

Los Juzgados dan una victoria parcial al Málaga CF en el 'Caso Camisetas' contra BlueBay, aunque la cantidad que percibirá el club blanquiazul es muy inferior a la que reclamaba. Es un caso que viene muy de lejos. La entidad de Martiricos reclamaba a la hotelera de Jamal Satli Iglesias 2,65 millones de euros por la publicidad en las indumentarias de las temporadas 2013/14 y 2014/15 y ya hay sentencia, aunque recurrible:

"ESTIMO parcialmente la demanada interpuesta por MÁLAGA CLUB DE FÚTBOL SAD frente a GRUPO BLUEBAY SL y, en consecuencia, DECLARO que GRUPO BLUEBAY SL debe abonar a MÁLAGA CLUB DE FÚTBOL SAD la cantidad de 250.000 euros por la temporada 2013/2014, más el IVA e intereses. Los intereses aplicados serán los reguladores en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, contados a partir de la reclamación extrajudicial, es decir, desde el 17 de diciembre de 2020".

El fallo emitido por la magistrada titular del Juzgado de lo Mercantil Nº1 de Málaga aclara que existe "recurso de apelación" ante la audiencia provincial de Málaga.

Litigio largo

El Málaga CF reclamaba a la hotelera de Jamal Satli Iglesias 2,65 millones de euros por el impago de las cantidades estipuladas por la publicidad en las indumentarias de aquellas dos temporadas, mientras que BlueBay defiende que no debe abonarlo por llegar a un acuerdo con la dirección del club de aquella época.

A principios del 2024, la Fiscalía llegó a la conclusión de que el club no "recibió ni un céntimo por dicho servicio". Según el Ministerio Fiscal, la publicidad en las camisetas "debería haber supuesto algún beneficio para el Málaga, pero ni el club recibió un céntimo por dicho servicio, ni se reclamó el pago de lo debido, ni los pagarés se hicieron efectivos, ni se optó por buscar otro patrocinador y sacar rédito comercial a la posibilidad de llevar publicidad en la equipación, lo que supuso un innegable perjuicio".

Acuerdo de 2013

El tema viene de lejos, desde 2013, cuando la hotelera comandada por Jamal Satli Iglesias "se interesó por la posibilidad de que su logotipo apareciera en las camisetas de los jugadores del Málaga en la temporada 2013/14, como era práctica habitual, intercambiándose diversos correos con los acusados Manuel Novo, Joaquín Jofre y Vicente Casado con vistas a concretar el formato y el precio del patrocinio, formalizándose el 1 de julio de 2013 un contrato en el que Novo y Casado representaban al club y en la que se fijaba una contraprestación del pago de 2.600.000 euros por la mercantil BlueBay".

En el acuerdo, según aporta la Fiscalía, se pactó el cobro en tres partes de 1.000.000, 850.000 y 750.000 euros, pero el club jamás ingresó esas cantidades.

BlueBay aportó en su día documentación ante el Juzgado de Instrucción Nº12 sobre la nulidad del contrato de patrocinio que le unía al Málaga CF. Según la hotelera, ese acuerdo quedó anulado el mismo día de su firma.