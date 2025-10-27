Televisión
El Estepona-Málaga CF de Copa, en directo por Andalucía TV
El derbi provincial de la primera ronda de Copa del Rey de este jueves será televisado en abierto por la cadena pública andaluza
El derbi copero entre el CD Estepona y el Málaga CF en el Francisco Muñoz Pérez de este jueves, a las 21.00 horas, será televisado en directo y en abierto. La televisión pública andaluza ha llegado a un acuerdo con la RFEF para retransmitir, a través de Andalucía Televisión, el duelo provincial de la primera ronda de la Copa del Rey.
Buenas noticias para los aficionados blanquiazules que no pudieran presenciar el encuentro en las gradas del estadio esteponero. En estas primeras rondas, solo tienen garantizada la cobertura televisiva los encuentros de equipos de Primera División, pero tras este acuerdo los seguidores malagueños también podrán disfrutar del choque en televisión. No fue el caso del duelo de la edición pasada de la Copa que enfrentó a estos mismos equipos.
Comunicado de RTVA
Este jueves, a las 21:00 horas, Andalucía Televisión ofrecerá en directo el encuentro entre el CD Estepona y el Málaga CF, correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey de fútbol.
El conjunto malaguista llega a esta cita con la moral alta tras golear al Andorra en Liga, una victoria que le ha permitido alejarse de los puestos de descenso en Segunda División. El CD Estepona, por su parte, buscará dar la sorpresa ante su afición después de caer en Murcia, resultado que lo mantiene en la zona baja del Grupo IV de Segunda Federación.
La retransmisión contará con la narración de Antonio Bustos, acompañado por los comentarios técnicos de Juan Carlos Gómez y el análisis arbitral de Luis Alberto Gutiérrez, para ofrecer una cobertura completa de este emocionante derbi andaluz en clave copera.
Un partido que promete intensidad, emoción y el inconfundible sabor de la Copa del Rey, con Andalucía Televisión como testigo directo de este atractivo enfrentamiento.
