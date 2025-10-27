La liberación de David Larrubia

«Si disfruto y fluyo con mi juego, los goles van a llegar». Estas fueron las palabras que dijo David Larrubia a La Opinión en una entrevista la pasada semana. Pues el primero ya ha llegado. El ‘10’ del Málaga CF descorchó la botella en el encuentro de este pasado domingo frente a la Andorra y su celebración fue la pura muestra del peso que llevaba encima por no haber marcado todavía en una temporada donde las expectativas puestas en él estaban muy altas. Aunque el jugador blanquiazul no quería «obsesionarse» con las cifras, era evidente, por sus gestos sobre el campo, que le podía empezar a afectar, pero eso ya debe quedar atrás después de desquitarse ante su público y colaborar activamente en una nueva victoria en La Rosaleda de los de Pellicer.

Gol liberador

La celebración del gol ante el cuadro andorrano, primero de Larrubia en la temporada, lo dice todo. Manos a la cara, lágrimas en ojos e incluso gestos pidiendo perdón hacia la grada. Una liberación absoluta después de un arranque de curso donde no había conseguido ver puerta y las cosas no le estaban saliendo como todo el mundo esperaba.

Todo el entorno blanquiazul espera que esta sea la temporada de la explosión definitiva de David Larrubia. Acaba de renovar hasta 2028, subiendo su salario y cláusula de rescisión, y ya es uno de los líderes del equipo, dentro y fuera del campo. Esa es una mochila que no debe pesarle, pero que le exige un alto nivel de exigencia, la que el mismo se autoimpone, a veces en exceso.

Entrevista en La Opinión

«Tengo que estar más tranquilo de cara a la portería y a los números. Puede que me esté machacando demasiado, es momento de fluir y de disfrutar jugando al fútbol y no obsesionarme con los goles y asistencias. Sería malo para mí. Al final va a salir solo», dijo Larrubia hace solo unos días en La Opinión. «Un gol puede ayudar a liberarme. Pero no tengo que pensar en que tengo que meter gol para liberarme. Tengo que liberarme jugando como sé, que llegue cuando tenga que llegar. E intentar disfrutar. Como en pretemporada, disfrutaba y metí cuatro goles», añadió. Pues ese tanto ya ha llegado y ahora es momento de soltar esa carga y darle continuidad liderando al equipo sobre el césped.

Larrubia lo había intentado de todas las maneras. En el partido anterior, en Leganés, erró dos ocasiones clarísimas que podrían haber cambiado el partido. En otros encuentros también se le negó el gol por poco. Acabó aporrando el césped una y otra vez ante el Dépor porque la pelotita no quería entrar. Por suerte para él y para el equipo, esa mala racha frente a la portería llegó a su fin ante el Andorra. Él mismo la robó, él se cocinó la jugada y la metió con la derecha, con su pierna menos hábil, para abrir el camino de la victoria. Y cerca estuvo de meter otro minutos después. Nunca se deja una carrera hacia atrás, nunca deja de intentarlo en ataque y por fin le ha llegado el premio del gol.