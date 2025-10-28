El administrador del Málaga CF recupera el control de sus cuentas en el 'caso Vera'

José María Muñoz, administrador judicial del Málaga CF e investigado en la causa del Grupo Vera por una trama acusada de expoliar más de 100 millones de euros en el proceso concursal, ha podido recuperar el control de sus cuentas. El juez las había intervenido de manera preventiva mientras avanza la investigación, pero ese bloqueo va a ser levantado en los próximos días.

Según ha revelado Radio Marca Málaga, Muñoz podría tener más pronto que tarde el control de su dinero, si bien es cierto que la situación judicial no cambia demasiado. El administrador del Málaga CF ya ha solicitado en dos ocasiones comparecer ante el juez para aclarar su cometido en el proceso de disolución del Grupo Vera.

Figuró como auxiliar del administrador, un cargo en el que no tenía acceso a las cuentas de la entidad ni tenía poder de firma, según se mantiene en su círculo más cercano. Mientras tanto, su postura también sigue estable al frente del Málaga CF, especialmente después de que la jueza prolongase otros seis meses más la administración judicial.

Investigación

La investigación iniciada hace meses culminó con la detención de siete personas, entre ellas el exresponsable contable y varios de sus familiares, el administrador concursal y un proveedor de servicios y su pareja sentimental, atribuyéndoles en función de su implicación los delitos de insolvencia punible, apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Los agentes efectuaron cuatro registros en la provincia: dos en la capital, uno en Marbella y en Casarabonela. En el domicilio del administrador concursal del Grupo Vera se intervinieron 426.000 euros en efectivo, si bien en esta fase también se incautaron de un coche de alta gama y joyas por valor de 350.000 euros. Se bloquearon activos financieros por valor de 2,5 millones de euros y se decretó también la prohibición de disposición y enajenación de 173 inmuebles y 13 vehículos, valorados en 143 millones.