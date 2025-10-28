Entrenamiento
El Málaga CF activa el 'modo Copa'
El equipo blanquiazul regresó al césped para perfilar los detalles del partido contra el CD Estepona, donde Niño y Puga, además de los lesionados de larga duración Moussa, Ramón, Luismi y Pastor, seguirán siendo baja
El Málaga CF ya prepara su estreno en la Copa del Rey. Después de un día de descanso tras la victoria por 4-1 frente al FC Andorra, Sergio Pellicer se reunió con los jugadores para perfilar todos los detalles de la primera ronda copera frente al CD Estepona (jueves/21.00 horas). Un partido que se reedita con respecto a la pasada temporada y que dejó fuera al equipo malagueño del fútbol profesional.
Seis bajas conocidas
Se esperan muchos cambios en el once inicial. El técnico blanquiazul tuvo una charla con Alfonso Herrero y Carlos López. Todo apunta a que será el canterano quien defienda la portería malaguista, habitual en este tipo de citas. Los que no van a estar son Carlos Puga, de vuelta al enfermería tras sentir molestias el pasado sábado, y Adrián Niño al igual que los lesionados de larga duración Moussa, Ramón, Luismi y Pastor.
Los canteranos Andrés Céspedes, Recio y Rafita completaron el trabajo con el primer equipo. Pellicer tuvo una charla técnica con el equipo. Después ejercicios de activación y con la pelota, más labor táctica y grupal en espacios reducidos.
Semana de doble partido
El Málaga CF afronta una intensa semana con doble partido a domicilio: visita al CD Estepona este jueves y al Castellón el domingo. Mañana habrá nueva sesión desde las 18.00 horas, Sergio Pellicer tomará la palabra en rueda de prensa a las 13.30 horas. El equipo entrenará después de la Copa del Rey tanto el viernes como el sábado en la víspera del desplazamiento a Castalia.
