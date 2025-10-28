Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Málaga CF activa el 'modo Copa'

El equipo blanquiazul regresó al césped para perfilar los detalles del partido contra el CD Estepona, donde Niño y Puga, además de los lesionados de larga duración Moussa, Ramón, Luismi y Pastor, seguirán siendo baja

El Málaga CF prepara el derbi copero contra el CD Estepona.

El Málaga CF prepara el duelo provincial de la Copa del Rey ante el Estepona / Álex Zea

Beatriz Tocón

El Málaga CF ya prepara su estreno en la Copa del Rey. Después de un día de descanso tras la victoria por 4-1 frente al FC Andorra, Sergio Pellicer se reunió con los jugadores para perfilar todos los detalles de la primera ronda copera frente al CD Estepona (jueves/21.00 horas). Un partido que se reedita con respecto a la pasada temporada y que dejó fuera al equipo malagueño del fútbol profesional.

Seis bajas conocidas

Se esperan muchos cambios en el once inicial. El técnico blanquiazul tuvo una charla con Alfonso Herrero y Carlos López. Todo apunta a que será el canterano quien defienda la portería malaguista, habitual en este tipo de citas. Los que no van a estar son Carlos Puga, de vuelta al enfermería tras sentir molestias el pasado sábado, y Adrián Niño al igual que los lesionados de larga duración Moussa, Ramón, Luismi y Pastor.

El Málaga CF prepara el duelo provincial de la Copa del Rey ante el Estepona

Pellicer mantuvo una charla con Carlos López y Alfonso Herrero. / Álex Zea

Los canteranos Andrés Céspedes, Recio y Rafita completaron el trabajo con el primer equipo. Pellicer tuvo una charla técnica con el equipo. Después ejercicios de activación y con la pelota, más labor táctica y grupal en espacios reducidos.

Semana de doble partido

El Málaga CF afronta una intensa semana con doble partido a domicilio: visita al CD Estepona este jueves y al Castellón el domingo. Mañana habrá nueva sesión desde las 18.00 horas, Sergio Pellicer tomará la palabra en rueda de prensa a las 13.30 horas. El equipo entrenará después de la Copa del Rey tanto el viernes como el sábado en la víspera del desplazamiento a Castalia.

