Murillo, del banquillo a ser uno de los líderes del Málaga CF

Diego Murillo llegó en la temporada 2017/18 a La Academia como juvenil y ha sido ahora, a sus 24 años en la temporada 2025/26, cuando se ha convertido en uno de los jugadores de referencia del Málaga CF. Una travesía de trabajo en silencio, dudas y mucho esfuerzo que ahora le han convertido en el tercer futbolista con más minutos sobre el césped. Justificados con picos de rendimientos como el que ofreció ante el FC Andorra.

Hay muchos canteranos que han sido protagonistas en los últimos años. Algunos de ellos salieron por la puerta de atrás, otros no dejaron ni un solo euro en las arcas y hubo quien necesitó de un período de cesión para jugar y volver en plenitud. Historias hay muchas, pero pocas como la del central manchego con tanto tiempo de espera hasta ser un futbolista capital en los planes de Sergio Pellicer.

Murillo renovó su contrato hasta 2027. / Álex Zea

Líder indiscutible

Su importancia ha llegado hasta el punto de que es el tercer jugador del Málaga CF con más minutos sobre el césped: 855. Solo le superan Alfonso Herrero (990) y David Larrubia (966). Comenzó la temporada como suplente y entrando en el carril derecho para sustituir a Carlos Puga. Se quedó en el banquillo en la victoria contra la Real Sociedad B -aún con Álex Pastor sobre el terreno de juego- y desde entonces lo ha jugado absolutamente todo.

Seguro en el corte, firme en las alturas, pulcro en la salida de balón, con conducciones para abrir el campo, veloz para correr, fiable en las correcciones... El Málaga CF ha formado a un central de garantías. Es el jugador con más despejes del equipo (42), líder en intercepciones (12) y también en pases cortos (405), pero también una figura muy importante sobre el campo.

Trabajo en silencio

Debutó con Pepe Mel en la temporada 2022/23 con solo 1 minuto frente al Villarreal B y no volvió a salir hasta el estreno en Primera RFEF, entonces como lateral izquierdo. Tuvo más adelante un tramo de seis partidos consecutivos como titular en el eje de la defensa y, salvo algún partido al final de la temporada, se mantuvo siempre en el banquillo con muy pocos minutos. De hecho, no aparece con peso en Segunda hasta el 15 de febrero, el triunfo en Cartagena.

Sin embargo, cuando Pellicer más se la jugaba, Murillo apareció en esa defensa de tres centrales para hacerse con un puesto fijo en el once inicial. Habían surgido muchas dudas sobre si su nivel podría darle para ser importante en el fútbol profesional, si necesitaba una cesión para seguir en el Málaga CF y su trabajo no ha hecho más que demostrar que ahora es uno de los líderes.

¿Descanso en Copa?

Probablemente, descansará este jueves en el partido de Copa del Rey contra el CD Estepona, al menos como titular, porque el cuerpo técnico le necesita en este tramo de partidos que se le presenta ahora al conjunto de blanquiazul de cara a seguir escalando en la clasificación.