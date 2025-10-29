Copa del Rey
Horario y dónde ver por TV el CD Estepona-Málaga CF, primera ronda de la Copa del Rey
Los de Xavi Molist y los de Sergio Pellicer se reencuentran este jueves en el Estadio Municipal Francisco Muñoz Pérez
La Copa del Rey hace un alto en el camino para traer a la ciudad de Málaga un derbi que, inédito hasta el pasado curso, repite este jueves con el segundo capítulo de su historia. El Málaga CF y el CD Estepona se cruzan otra vez en la primera ronda de la competición del k.o para asegurar, al menos, un equipo local en la próxima eliminatoria.
El equipo de Segunda Federación ya fue capaz de dar la machada la pasada temporada, en La Línea, con aquel 3-2 al final de la prórroga. Sin embargo, Sergio Pellicer ha transmitido el mensaje de haber aprendido de aquella experiencia y, principalmente, de querer hacer "cosas importantes en la Copa".
Horario CD Estepona-Málaga CF
El partido correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey se celebrará este jueves 30 de octubre, a partir de las 21.00 horas, en el Estadio Municipal Francisco Muñoz Pérez. En el enfrentamiento de la temporada anterior se vieron las caras en La Línea debido a las reformas que atravesaba el estadio esteponero.
Dónde ver el partido
Serán las cámaras de Andalucía Televisión las que retransmitan el derbi malagueño después de que la televisión pública andaluza llegara a un acuerdo con la RFEF para su emisión. No fue el caso la pasada temporada con el partido celebrado en La Línea, pero se le presenta una gran oportunidad a los aficionados de ver el encuentro.
Una vez acabe el encuentro, la página web de La Opinión de Málaga ofrecerá la crónica del encuentro, el análisis de los jugadores y la valoración de los grandes protagonistas del partido.
- Este es el restaurante familiar de Málaga con camperos y bocadillos XXL, y casi dos décadas de historia: todo casero y sin gluten
- El Estepona-Málaga CF de Copa, en directo por Andalucía TV
- Así es el parque de Málaga perfecto para los amantes de los animales: con un gran lago y zonas verdes con patos, pelícanos y pavos reales
- Este es el famoso monumento de Málaga que fue construido por un noble enamorado para pedir perdón: 'Era muy mujeriego
- La Aemet activa en Málaga la alerta amarilla por fuertes lluvias, tormentas y 'posibles tornados
- Este es el parque de Málaga inspirado en una fortaleza del siglo X: con un castillo gigante y un barco pirata de 12 metros
- Málaga superará las 2.000 camas de 'flex living' para 2028
- Horario y dónde ver por TV el Unicaja-Filou Oostende de la BCL