Horario y dónde ver por TV el CD Estepona-Málaga CF, primera ronda de la Copa del Rey

La Copa del Rey hace un alto en el camino para traer a la ciudad de Málaga un derbi que, inédito hasta el pasado curso, repite este jueves con el segundo capítulo de su historia. El Málaga CF y el CD Estepona se cruzan otra vez en la primera ronda de la competición del k.o para asegurar, al menos, un equipo local en la próxima eliminatoria.

El equipo de Segunda Federación ya fue capaz de dar la machada la pasada temporada, en La Línea, con aquel 3-2 al final de la prórroga. Sin embargo, Sergio Pellicer ha transmitido el mensaje de haber aprendido de aquella experiencia y, principalmente, de querer hacer "cosas importantes en la Copa".

Horario CD Estepona-Málaga CF

El partido correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey se celebrará este jueves 30 de octubre, a partir de las 21.00 horas, en el Estadio Municipal Francisco Muñoz Pérez. En el enfrentamiento de la temporada anterior se vieron las caras en La Línea debido a las reformas que atravesaba el estadio esteponero.

Dónde ver el partido

Serán las cámaras de Andalucía Televisión las que retransmitan el derbi malagueño después de que la televisión pública andaluza llegara a un acuerdo con la RFEF para su emisión. No fue el caso la pasada temporada con el partido celebrado en La Línea, pero se le presenta una gran oportunidad a los aficionados de ver el encuentro.

Una vez acabe el encuentro, la página web de La Opinión de Málaga ofrecerá la crónica del encuentro, el análisis de los jugadores y la valoración de los grandes protagonistas del partido.