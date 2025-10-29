Pellicer: "Queremos hacer cosas importantes en la Copa"

Sergio Pellicer compareció este miércoles antes del CD Estepona-Málaga CF de la primera ronda de la Copa del Rey. El entrenador blanquiazul no quiere despistes: "Queremos hacer cosas importantes", asegurando que hay ilusión por "ir pasando eliminatorias", aunque también habrá cambios en la gestión para dejar paso a ciertos futbolistas.

Objetivos en la Copa

"Vamos con la máxima ilusión a por la Copa. Todos los años que he estado aquí lo hemos afrontado así. El único accidente fue el año pasado con el mismo rival. Nos tiene que servir de experiencia. La Copa es una competición preciosa, el heroísmo de equipos de menos categoría. Ya vimos ayer, habrá sorpresas hoy también. Todo se iguala con el terreno de juego y la ilusión del rival. Tanto el entrenador como los jugadores no nos representamos a nosotros mismos, representamos a una entidad. Afrontamos con la máxima seriedad. Aparecen rendimientos en ciertas situaciones. Va a ser muy complicado en campo rival. Tenemos que poner la máxima ilusión. Las categorías se desigualan y aparece el talento. Puede pasar cualquier cosa, estamos muy en alerta. Ya sabemos lo que puede ocurrir".

¿Revancha?

"Lo bueno del fútbol es que cada semana te da otra situación. Lo del año pasado nos tiene que servir de experiencia para todos, el cómo sucedió. Es un partido muy diferente, jugamos en su casa. Es una semana de tres partidos. Lo del otro día lo tenemos que mantener, no hemos tenido la regularidad. Habrá gestiones de cómo mantener esa regularidad. Hay que buscar situaciones y soluciones viendo el compromiso de todos los chicos, hay un cambio de gestión, la manera de afrontar un partido".

Alineación

"Le estoy dando vueltas. No los veo como los suplentes. El año pasado, la primera alineación tras el Racing de Ferrol, miradla. No lo veo así. Habrá jugadores que repetirán del otro día. Hay que pensar en Copa, pero también en el domingo de Liga. El problema de la Copa es que hay muchos que no compiten y ahora aparece la Copa y no pueden dar 90 minutos. Hay que hilar my fino, buscar situaciones, saber gestionar. Habrá algún jugador que repita, que jugó el domingo y que tenga que volver a hacerlo en Castellón. Si hay algún jugador que sale y demuestra el nivel como Eneko, Lobete... Uno no puede tener los ojos vendados, no lo veo así. Habrá algún jugador que le va a venir muy bien, pero me falta algún entrenamiento. Necesitamos un cambio de gestión para que haya regularidad en todo".

Haitam

"Haitam es una de las posibilidades. Si no juega de titular, aparecerá. Tengo que ajustar el tema del inicio, el transcurso. Haitam es una solución. Hay que saber ajustar cargas en ciertos jugadores. Le va a venir muy bien tener minutos".

Lesión de Puga

"Puga no creo que llegue a este fin de semana. Acabó el sábado el entrenamiento y es un frenazo. No parece grave. Ahí tenemos las situaciones de Rafa, Jokin está haciendo un esfuerzo brutal y ese vendaje de compresión. Hablar con el doctor y ver el riesgo, también tenemos a Murillo. Puga no va a estar esta semana".

Carlos Puga estará fuera esta semana por molestias. / Gregorio Marrero

Buscar la regularidad

"Muchas veces repetimos alineación y este año no voy a repetir. Me voy a basar mucho en el rendimiento como siempre he hecho. A veces damos por sentado ciertas cosas y tenemos un debe en la regularidad. Tengo que mantener las distancias para encontrar situaciones. No veo suplente a nadie. David Larrubia falló dos goles y ahora ha marcado. No es ni una ni la otra, es tener estabilidad. Para dar el paso que queremos tenemos que ser regulares. Ni hay que hacer la ola ni tenemos que ser irregulares. Hay que serlo en competición, tanto en Copa como en Liga".

Césped artificial

"Habíamos pensado en ir a la Ciudad Deportiva y entrenar allí, pero también tenemos el Castellón. Con esos cambios puede haber sobrecargas. No quiero ningún tipo de excusa. Hay que afrontarlo con ambición, queremos hacer cosas importantes en la Copa. Tenemos un buen fondo de armario. Es muy importante la Copa para lo que representamos, veo ilusión. Hay motivación de ir pasando eliminatorias y hacer algo importante. Es un partido que tienes mucho más que perder que ganar. No hay buscar excusas con el césped ni nada".

Aarón Ochoa

"Es otro jugador que puede tener una oportunidad. Es cierto que le ha ido costando después de la lesión de pretemporada, hay competitividad en los centrocampistas. En el momento que apareció Rafa dio un paso adelante, Dotor, hemos bajado de altura a Dani. Puede tener una oportunidad".

¿Refuerzos del filial?

"Tengo la duda de si va a ir Recio. Va a ir el grueso de la plantilla. Tenemos que darle importancia a cada partido. Estepona no está en una situación muy cómoda. Hay cinco o seis jugadores que estaban jugando hace dos años en la misma categoría que nosotros. Lo afronto con la certeza de saber la dificultad y nosotros tenemos que saber afrontarlo".