Málaga CF: Vuelven las rotaciones con la Copa

La Copa del Rey y el Málaga CF vuelven a cruzar sus caminos. Qué debe hacer el conjunto blanquiazul con su participación en este torneo, sabiendo que LaLiga Hypermotion es su gran prioridad, es la pregunta habitual de cada año. Aún más con una plantilla que se ha visto acortada por las numerosas e importantes lesiones. No obstante, los jugadores menos habituales afrontan una oportunidad este jueves ante el CD Estepona para levantar la mano.

La Segunda División no para. El domingo toca visitar al Castellón y, aunque Sergio Pellicer acostumbra a rotar a sus jugadores, hay algunos sobrecargados en este tramo de la temporada después de superar un momento agónico con la enfermería. Así que parece evidente que muchos de ellos podrán ceder la titularidad para dar paso a otros futbolistas que también necesitan reafirmarse.

Carlos López y 10 más

El caso más claro es el de Carlos López. Después de haber realizado una gran pretemporada, con Alfonso Herrero lesionado, y de volver al banquillo con el inicio de la competición oficial, la Copa del Rey es su gran oportunidad. El nivel del canterano blanquiazul está fuera de todo debate, pero tiene por delante a uno de los mejores porteros de Segunda División. Este jueves, con el CD Estepona enfrente, debe seguir demostrando que es un gran competidor también de cara a la Liga.

El Málaga CF podría dar descanso a muchos de sus titulares. / Gregorio Marrero

A partir de ahí, las rotaciones buscan dar descansos. La línea de la defensa ha sido la más perjudicada por las lesiones y por las expulsiones. Montero y Murillo son dos de los futbolistas que más acumulan sobre el césped. Einar Galilea parece candidato claro a ser titular. Más dudas hay con su acompañante. ¿Recio? ¿Izan Merino que ha jugado como central en los dos últimos partidos del Málaga CF?

En los laterales no habrá rotaciones especialmente señaladas por la Copa. Puede ser la demarcación en la que hay más cambios a lo largo del curso. Víctor García viene de ser titular frente al Andorra, Dani Sánchez podría cogerle el testigo. Habrá que ver qué ocurre en el carril derecho, si se opta por repetir con Rafita o si vuelve a jugar Jokin Gabilondo con el vendaje compresivo tras fracturarse el cuarto metacarpio de la mano derecha.

Centro del campo

En el centro del campo hay dos nombres muy claros: Dotor e Izan -si este no juega de central-. Dani Lorenzo y Juanpe acumulan una carga importante y habrá que cuidarles físicamente. Brasanac también podría tener minutos, ya que no jugará frente al Castellón tras ser expulsado en el último encuentro liguero. No obstante, hay dos jugadores que sobresalen después de mayor inactividad. La mediapunta podría caer en las manos de Aarón Ochoa, con mucha menos presencia este curso.

Extremos y punta

La mayor de todas las oportunidades señala a Josué Dorrio. Ha jugado únicamente 20 minutos en Burgos, en los que salió señalado en el gol de la victoria local. A partir de ahí y antes de eso, completamente a cero. Joaquín Muñoz y Larrubia se tomarán un respiro más que necesario. Haitam también podría ser importante. Su mayor tiempo sobre el césped han sido 10 minutos. Así que Lobete lidera la carrera para confirmar que su rendimiento contra el Andorra no fue puntual.

En el mismo caso está Jauregi. El delantero viene de marcar dos goles en los minutos finales del domingo. Se estrenó como blanquiazul y lo hizo con un doblete. Coger confianza para seguir sumando y creciendo en las cifras pasa por un gran partido en Estepona.

La decisión final caerá en las manos de Pellicer. Todo apunta a que serán Carlos López y 10 más. Son varios jugadores los que necesitan reivindicarse y otros tantos los que deben demostrar que van en una buena dirección.