Xavi Molist, entrenador del Estepona: "Con ilusión, pero la Liga es lo que nos da de comer"

Xavi Molist compareció a poco más de 24 horas de vivir, esta vez sí en el Estadio Francisco Pérez Muñoz, un CD Estepona-Málaga CF de primera ronda de la Copa del Rey. El entrenador esteponero -firmado hace tres semanas- reconoció la ilusión que hay por recibir a los blanquiazules, pero su mensaje es claro: "La Liga es lo que nos da de comer".

Balance

"El equipo se está recuperando de todo lo físico porque el último partido fue exigente. El campo de hierba natural. Cuando no estás acostumbrado cuesta y, además, no estaba en muy buen estado. Creo que la semana ha sido buena, el equipo está entrenando bien. Solo nos falta competir mejor y poder sacar los partidos".

El CD Estepona ya consiguió ganarle al Málaga CF el curso pasado. / LOF

Recibir al Málaga CF

"Ilusionados de poder recibir un Segunda División, un histórico. Intentar hacer las cosas bien, ganar confianza. Al final, nosotros tenemos que pensar que es un partido que nos puede venir bien. Lo normal es que ellos pasen la eliminatoria, pero la lucharemos. Eso tiene que ser un punto de inflexión de cara a la Liga, que al final es lo más importante para nosotros".

La ilusión como pilar

"La confianza está, juegan once contra once. Lo intentaremos con nuestras armas, que seguro son peores que las del Málaga CF, pero a ilusión no nos van a ganar. Al final, el equipo pequeño siempre tiene más ilusión que el grande en estos partidos. Intentaremos, a partir de esa ilusión, sacar el partido".

Afición

"La afición responde, viene en masa al partido. Nosotros le tenemos que dar, también en Liga. Si queremos que el campo también en Liga tenga este aspecto, tenemos que ser mejores desde el minuto 1. Darles algo por lo que engancharse y estamos en el trabajo para conseguirlo".

Foco en Liga

"Es más importante el del Lorca que el de la Copa, sin restarle ni un ápice de importancia porque queremos pasar. Sí que es cierto que la situación en Liga es complicada, necesitamos ganar los partidos de Liga. Le ponemos ganas e ilusión, que la afición se vaya contenta. A partir del día siguiente, a pensar en el Lorca que es lo que nos da de comer. Ahí tenemos que sacar de tres en tres y más en casa, donde no hemos ganado aún".