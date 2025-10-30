Ale Acejo: "Hay que darle bastante valor a lo que ha hecho el Málaga CF"

Ale Acejo, segundo entrenador del Málaga CF, fue el responsable de hablar ante los medios de comunicación tras la victoria por 1-3 frente al CD Estepona en la primera ronda de la Copa del Rey. El club de Martiricos acudió a problemas de garganta de Sergio Pellicer, pero el mensaje fue el mismo, especialmente después de la derrota del Castellón, próximo rival en Liga: "Hay que darle bastante valor a lo que ha hecho el Málaga CF".

Balance

"Ahí realmente ves la situación, la importancia que se le da al partido o la importancia que se le está dando a la Copa. Te das cuenta cómo ha competido el equipo, cómo ha defendido el fútbol que tenemos que defender día tras día. Importante esa situación de jugadores que no estaban siendo algunos habituales y salir, como en el caso de Josué, en el caso de Haitam, en el caso de Aarón, salir y demostrar y defender lo que estaban defendiendo y el resultado. Al final, sabemos de sobra que es una competición bonita y que los equipos se meten en el partido en cualquier momento. Creo que hemos estado muy serios desde el minuto uno hasta el último minuto y el equipo ha demostrado todo lo que viene trabajando, esa unión que tiene y un resultado bastante positivo de cara a la familia".

Segunda parte del Estepona

"Son contextos de partido. Ha habido momentos en los que ha tenido más posesión. Ha habido momentos en los que lo hemos tenido nosotros, pero son contextos de partido en los que al final está disputando un partido ante un rival que juega en su casa con las ganas de ganar el partido de un equipo superior de categoría. Al final, son emociones y es algo lógico, pero creo que hemos dominado bastante bien el partido. No es una situación conformista, es el manejo de los tiempos de un partido".

Importancia de la Copa

"El equipo es consciente de la importancia que tiene cada partido que juega con el Málaga y cada partido que se disputa, es consciente de que es importante el seguir con una buena dinámica tras el partido que ganamos la semana pasada en casa. Se ha afrontado con las máximas garantías de intentar ganar, intentar hacer un buen trabajo, intentar que sigamos sumando minutos, sigamos sumando buenos momentos y esa era la idea. No sé si es de cara, si es por lo que pasó el año pasado o no pasó el año pasado. El equipo afronta cada partido con el objetivo de ganar y lo ha demostrado y hoy le ha salido bastante bien".

Victoria lejos de La Rosaleda

"Sí, todo lo que sea sumar y tener buenas sensaciones ayuda a seguir con esa dinámica que estamos tratando de afrontar los partidos fuera de casa, igual que en casa. De momento, Las Palmas nos fue bien y ha habido momentos en los que por situaciones puntuales no hemos conseguido el resultado que queríamos, pero el equipo está trabajando muy bien. El equipo está con buena dinámica, el equipo tiene una grandísima unión y esa es la idea. El partido de hoy es un puntito más para seguir creciendo en este inicio de temporada como estamos".

Izan Merino actuó de central contra el CD Estepona. / LOF

Ochoa

"Pues Aarón ha hecho un grandísimo trabajo como lo han hecho todos y es bueno que haya sumado 90 minutos. Eso, al final, declara la progresión del jugador, después ya sabemos que tuvo una lesión este verano, que es bueno para él que vaya sumando minutos y vaya sumando esos momentos que le van a hacer crecer".

Castellón, rival liguero, eliminado

"Ahí está el claro ejemplo de lo difícil que es. Estamos valorando el resultado del Málaga. Fíjate lo difícil que es, el Castellón va y pierde en Antoniano y no en Sevilla. Pues la valoración es que tenemos que darle bastante valor a lo que ha hecho el Málaga hoy".

Dorrio

"Pues un efectivo más que sumamos para el equipo. Es importante que jugadores que no estaban siendo habituales o que estaban contando con menos minutos, pues salgan y demuestren ese trabajo que están haciendo en cada entreno. Y bueno, muy contento por él porque al final es un efectivo más que sumamos para esa dinámica que queremos tener de cara a cada domingo".