CD Estepona-Málaga CF: Revivir el sueño o revancha en Copa

Caprichos del destino, beneficiados por esa nueva regla de proximidad geográfica, el Málaga CF y el CD Estepona vuelven a cruzar sus caminos este jueves (21.00 horas/Andalucía Televisión) en la primera ronda de la Copa del Rey. Al menos, esta vez sí en territorio malagueño como es el Estadio Francisco Muñoz Pérez, no en La Línea, en un duelo en el que se cruzan los aires de revancha y las necesidades de cada uno de los dos clubes con dos categorías de distancia.

Dinámicas a cero

La magia de la Copa es que la cuenta se pone a cero. A la competición no le importa que los de Sergio Pellicer vengan de endosarle un 4-1 al Andorra en LaLiga Hypermotion o que los de Xavi Molist estén en puestos de descenso después de un mal inicio en Segunda Federación. De hecho, el técnico catalán llegó a primeros de octubre después de que el club esteponero cesara a Mikel Llorente tras conseguir cuatro puntos en las primeras cuatro jornadas.

Por eso el entrenador del Málaga CF reconocía en rueda de prensa que ellos tenían mucho más que perder que lo que hay por ganar. Se presupone que el equipo de superior categoría debe ganar con cierta suficiencia al de inferior, aún más si son dos escalones, pero la historia está ahí. El CD Estepona ya eliminó el pasado curso al conjunto de la capital en un más que merecido 3-2 después de la prórroga.

Rotaciones en ambos equipos

El mensaje que se lanza desde el club de Martiricos es claro: «Queremos hacer cosas importantes en la Copa». Y eso pasa por no volver a caer en la primera ronda. Pellicer ni siquiera quería hablar de revancha, preferiría plasmar la experiencia del año pasado sobre el césped -artificial- del Estadio Francisco Muñoz Pérez para aprender y en ese proceso hay jugadores titulares del domingo que van a repetir. Montero, Rafita y Dotor pueden ser algunos de ellos. No hay novedades en la convocatoria. También parece claro que Carlos López, Lobete y Jauregi van a ser titulares. A partir de ahí...

Y tampoco está claro cuál va a ser el plan del CD Estepona porque Molist reconoció que «la Liga es lo que nos da de comer», si bien van a luchar todo posible. Y ese camino no le está sonriendo al equipo de Segunda Federación. No saben aún lo que es ganar delante de su afición y el balance general es de dos victorias, un empate y cinco derrotas cuando el objetivo inicial del club es ascender. Llegarán con las bajas de Álvaro Díaz, Javi Grillo, Goma y Ariel Herrera.

El CD Estepona vestirá una camiseta especial ante el Málaga CF. / La Opinión

En busca de la segunda ronda

Así que todo está dispuesto para vivir, esta vez sin explorar fronteras gaditanas, el derbi malagueño. Los locales estrenan camiseta. Los visitantes vestirán de blanquiazul con el pantalón blanco. Unos quieren volver a soñar con la gesta protagonizada en 2024. Otros quieren imponer su talento y experiencia. Todos quieren la ilusión de la Copa y solo uno seguirá en el camino.