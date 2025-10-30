El Málaga CF elimina al CD Estepona de la Copa (1-3)

Sin florituras, con el mono de trabajo puesto, el Málaga CF ganó 1-3 en el Estadio Francisco Muñoz Pérez para eliminar al CD Estepona en la primera ronda de la Copa del Rey. Se desquita el conjunto blanquiazul del accidente de la temporada anterior y le sirve para, también con los menos habituales, seguir con la senda de la victoria. Los goles de Lobete, Dorrio y Ochoa, y Teijeira en el lado local, firmaron el marcador definitivo.

Sergio Pellicer quiso cumplir desde primera hora con su mensaje de "queremos hacer cosas importantes" en este torneo. Fueron titulares Juanpe y Joaquín Muñoz. También jugadores como Rafa, Jauregi, Lobete, Izan Merino o Gabilondo. A excepción de Carlos López y Ochoa, todos los futbolistas del once habían sumado un buen puñado de minutos a estas alturas de temporada. Toda una declaración de intenciones.

Gol tempranero

Juntó sus líneas el Estepona sobre el campo y el Málaga CF eligió el balón en largo para encontrar a alguno de sus futbolistas. Se encontraba poco el talento blanquiazul dentro de esa maraña local, pero cuando lo hizo vinieron los primeros réditos. Lobete salió a por uno de esos espacios, se quedó cara a cara contra Joel Ruiz y Ballarín lo derribó. El colegiado señaló penalti y el extremo vasco se encargó de convertir la pena máxima para poner el 0-1 en el minuto 12.

Julen Lobete marcó el primer gol del Málaga CF. / LOF

La tuvo Dani Sánchez instantes después. Estaba llegando el equipo de Martiricos por esa banda izquierda. El dominio con balón de los de Pellicer fue absoluto. Sin ser demasiado profundo, pero con paciencia. El Estepona dio un serio aviso por medio de un cabezazo de Dani Sancho. Se le marchó muy solo. Se cambiaron las tornas. Ahora era el equipo de Xavi Molist el que controlaba el juego y el de Pellicer el que amenazaba a la contra, esta vez con un zurdazo de Lobete.

Partido muy espeso del Málaga CF

El partido se convirtió en un correcalles en los instantes previos al descanso. Muchos espacios y los equipos partidos en dos. Recuperaba el Málaga CF el balón y lo perdía en el centro del campo, dejando al Estepona correr. Juanpe tuvo que parar uno de esos contraataques recibiendo tarjeta amarilla. Habían perdido esa frescura para llegar a tres cuartos de campo.

Avisaba Pellicer de la introducción de cambios y fueron tres al inicio de la segunda parte. Se marcharon Juanpe, Lobete y Joaquín para dar entrada a Brasanac, Dorrio y Haitam. Rebajó el equipo blanquiazul varios escalones su nivel de intensidad. Siete minutos le bastaron a los esteponeros para generar sus dos ocasiones de mayor peligro. Una jugada embarrada en el área del Málaga CF y un cabezazo de Duarte a las manos de Carlos López.

De la nada a la locura

Ahora sí, un once con muchos menos habituales, dejando muchos más errores sobre el campo ante un Segunda RFEF. Se hacía difícil por momentos hilar cinco pases seguidos. Por eso entró Carlos Dotor, retirando del césped a Rafa Rodríguez. Necesitaban recuperar el control del juego y frenar el dominio momentáneo del rival. Chutó Jauregi a las manos de Joel Ruiz. El primero disparo a puerta de la segunda parte.

A la acción siguiente, el segundo disparo y el segundo gol. Colocó Dotor, desde la banda derecha, un balón con música al centro de la frontal. Por allí apareció Dorrio, que controló con el pecho y mandó con un derechazo el balón al fondo de la red (0-2). Parecía el talento de la tranquilidad, el del control del partido. Falló el Málaga CF en la salida de balón y Teijeira superó a Carlos López (1-2) con 10 minutos por delante.

Acabó ahí porque el guardameta blanquiazul se hizo gigante. Falló Brasanac en un control en el minuto 89, con el equipo saliendo desde atrás, y se relamió el Estepona porque Samu Expósito tuvo el empate. De un error a otro. Dorrio aprovechó un error local y le regaló el tercer y definitivo tanto a Ochoa (1-3).

Los deberes pasaban por ganar y regresar a una segunda ronda de Copa del Rey. Ahora toca recuperar cuanto antes porque el Castellón espera el domingo.