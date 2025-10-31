El Castellón, próximo rival liguero, eliminado en la Copa

La primera ronda de la Copa del Rey llegó a su fin este jueves con los primeros 56 clasificados de la temporada. Entre ellos vuelve a estar el Málaga CF tras superar por 1-3 al CD Estepona en el Francisco Muñoz Pérez. Ha sido uno de los equipos profesionales que ha saldado con victoria este primer envite, pero también ha dejado la Copa ya a las primeras víctimas.

Adiós de varios equipos profesionales

Son pocas las sorpresas que se han dado, pero hay alguna importante. El primer día dejó la eliminación de un Primera División como el Real Oviedo, pocas semanas después de haber cambiado de entrenador, tras caer por 4-2 ante el Ourense -Primera RFEF-. Tampoco la UD Las Palmas pasó del primer cruce tras caer por 3-1 en el campo del Extremadura -Segunda RFEF-.

El Real Valladolid también se despidió pronto de la Copa del Rey tras perder por la mínima en el campo del Portugalete (1-0) -Tercera RFEF-. El mismo resultado que encajó el Córdoba ante el Cieza -Tercera RFEF- y que le dejó a las primeras de cambio fuera de la Copa del Rey. Los blanquiazules serán los próximos visitantes del Málaga CF en La Rosaleda.

Eliminación del Castellón

Este jueves, la noticia más llamativa fue la eliminación del Castellón, que será este próximo domingo rival del Málaga CF en una nueva jornada de la Liga Hypermotion. Los de La Plana cayeron ante el modesto Antoniano de Lebrija por 1-0, quedando apeados del torneo del k.o.