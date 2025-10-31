CD Castellón: Del efecto Pablo Hernández a la sequía goleadora

El Málaga CF visita este domingo (18.30 horas/LaLiga TV Hypermotion) a un Castellón en horas bajas. El conjunto orellut ha tenido un arranque de temporada con altibajos, con cambio de entrenador por el camino, y a su irregular marcha en Liga se ha sumado esta semana una sonada eliminación en la Copa del Rey en el campo del Atlético Antoniano (1-0), equipo de la Segunda RFEF. Después de realzar el vuelo tras la llegada de Pablo Hernández a su banquillo, ahora han vuelo las dudas por Castalia.

Efecto Pablo Hernández

El CD Castellón es uno de los equipos que ha cambiado ya de entrenador en LaLiga Hypermotion. Johan Plat, técnico con el que empezó la temporada y terminó la anterior tras la destitución de Dick Schreuder, solo duró cinco jornadas en el banquillo. La mala senda del equipo blanquinegro en el primer mes de competición hizo a la dirección del club a tomar una decisión prematura. El Castellón solo había logrado dos puntos en las cinco primeras jornadas y Bob Voulgaris, dueño de la entidad castellonense, optó por la destitución de Plat.

Pablo Hernández llegó al banquillo orellut para sustituir a Johan Plat. El exfutbolista del Valencia, entre otros, cogió las riendas del Castellón con el equipo en zona de descenso y su impacto fue notable. Ganó tres partidos consecutivos -Cultural Leonesa (1-3), Leganés (0-1) y Sporting de Gijón (3-1)- y consiguió relanzar la marcha de un equipo que todavía no había ganado este curso hasta su llegada al banquillo.

Pero ese efecto producido con el cambio de entrenador se ha diluido por completo. El Castellón ha regresado a una mala de juego y resultados, con una dificultad notable para hacer goles, que le ha devuelto a coquetear con los puestos de descenso. Los de Castalia suman tres encuentros consecutivos sin ganar y sin marcar en LaLiga Hypermotion. Tras esos tres triunfos consecutivos, empataron 0-0 en Éibar, cayeron por 0-1 en su estadio frente al Albacete y volvieron a perder en la pasada jornada en su visita a Almería, por 1-0. Y a esa mala racha en Liga se ha sumado este jueves el tropiezo en Copa del Rey. El Castellón fue apeado por el Atlético Antoniano (1-0), equipo que compite en Segunda RFEF, y otra vez se quedó sin ver puerta.

Situación clasificatoria

La victoria de la pasada semana frente al Andorra hizo al Málaga CF avanzar varios puestos en la tabla. Y uno de los equipos a los que superó fue, precisamente, el Castellón. Los de Sergio Pellicer llegan a Castalia en la zona media (13º), con 14 puntos, mientras que los de Pablo Hernández están de nuevo muy cerca de la zona roja. Cuentan en su casillero con 12 puntos, uno más que el descenso.