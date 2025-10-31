Las notas positivas que deja la Copa en el Málaga CF

El Málaga CF consiguió este jueves la clasificación para la segunda ronda de la Copa del Rey tras tomarse la 'revancha' frente al Estepona (1-3). Pero más allá del pase de ronda, algo obligado ante un equipo que compite dos categorías más abajo, el partido jugado en el Francisco Muñoz Pérez dejó otras notas positivas para el conjunto blanquiazul y Sergio Pellicer, que pudo sacar más conclusiones viendo sobre el verde a algunos de los menos habituales en estos primeros meses de competición.

Sergio Pellicer optó por un once con muchos cambios con respecto a lo que suele ser habitual en LaLiga Hypermotion. Tanto de inicio, como en la segunda parte, tuvieron minutos jugadores que están participando poco esta temporada, y algunos los aprovecharon mejor que otros. Hay dos nombres que sobresalen por encima del resto en el partido frente al Estepona: Josué Dorrio y Carlos López, dos de las noticias más positivas de la noche.

Paso al frente de Dorrio

Josué Dorrio no pudo aprovechar mejor sus minutos. Ni siquiera fue titular, saltó al verde tras el descanso, pero le dio tiempo a demostrar que tiene ganas de ayudar al equipo y tener más protagonismo también en Liga. En solo 45 minutos sobre el césped, marcó el 0-2, en un tanto de bella factura, y ya en el descuento dio la asistencia a Aaron Ochoa para que hiciese el 1-3 y certificase el pase de los blanquiazules a la segunda ronda. Le está costando entrar en el equipo, solo ha dispuesto hasta la fecha 20 minutos en partido de Liga, en Burgos, y ese choque le sirvió para reivindicarse y decirle a Pellicer que tiene un hombre más con el que contar.

"La competencia es brutal. Hay que apretar los dientes e intentar aprovechar las oportunidades. Vine a ayudar todo lo posible. Venía de una temporada que, mentalmente, costó muchísimo. Vine a contagiarme de este grupo tan sano y de la alegría del vestuario. Los resultados ahora vienen más de cara y, si el equipo va bien, nos vamos a beneficiar todos", dijo tras el partido. "Hay que adaptarse a todo. Si me ponen de portero, también jugaría. Me tengo que amoldar, ser inteligente, y ponerme a disposición del equipo. Tenía una mezcla de emociones brutal. Salió perfecto el control y el gol, y feliz", añadió.

Carlos López, seguro de vida

Aunque sea menos noticia, porque ya lo ha demostrado otras veces, Carlos López volvió a dejar claro que está preparado para cualquier problema que pueda tener Alfonso Herrero. Ya lo hizo en pretemporada, cuando el meta titular sufrió esa herida en la frente, y en el partido de Copa en Estepona volvió a dejar una buena actuación, incluso siendo clave en el tramo final. No tuvo demasiado trabajo durante la mayor parte del choque, pero cuando tuvo que aparecer, salvó al equipo. Dejó una parada de enorme mérito en el tramo final que evitó el 2-2 y problema para los de Pellicer. Decidió quedarse este verano, sabiendo que partía en desventaja con respecto a Alfonso Herrero y un año más está cumpliendo con su trabajo en la sombra y sobre el césped cuando le toca.

"Estoy preparado para cuando el equipo lo necesite y ayudar lo máximo posible. Tenía muchas ganas de volver a jugar. Este año hemos pasado de ronda y a llegar lo más lejos posible", explicó Carlos López tras el choque. "Sabemos que tenemos una competencia muy dura. Pasar de ronda me da confianza, creo que puedo seguir aquí muchos años. Me he sentido muy cómodo, muy seguro. A seguir ayudando al equipo", añadió.

Otros nombres propios

El partido dejó más aspectos positivos en el Málaga CF. Ochoa, pese a que no brilló, jugó el partido completo y marcó el 1-3 para sentenciar el partido, a puerta vacía, tras asistencia de Dorrio. Pellicer también volvió a probar a Izan Merino de central y cumplió. Bien en la salida de balón, poco exigido en defensa. Imprescindible que Izan vuelva plenamente a la dinámica y deje atrás los problemas en el tobillo. También Lobete, de penalti, volvió a marcar, como el fin de semana pasado ante el Andorra. El extremo y Jauregi dieron el paso el frente en la última jornada de Liga, ahora Pellicer suma nuevos guerreros a la causa. Gran noticia en una temporada larga y exigente.