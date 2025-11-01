CD Castellón - Málaga CF: Al asalto de Castalia

Trasladar el juego y las sensaciones que muestra el equipo en La Rosaleda a los partidos fuera de casa. Ese es el objetivo con el que llega el Málaga CF este domingo al Skyfi Castalia (18.30 horas/LaLiga Tv Hypermotion). Tras semanas de dudas, los de Sergio Pellicer han encontrado su mejor versión delante de su público y necesitan que los resultados empiezan también a llegar lejos de Martiricos para seguir escalando en la tabla. Tras dos meses sin puntuar a domicilio, los blanquiazules intentarán sacar algo positivo del feudo de un CD Castellón en plena sequía en las últimas semanas.

Mejorar a domicilio

Las victorias en La Rosaleda frente al Deportivo de la Coruña (3-0) y el Andorra (4-1) han calmado las aguas por Martiricos. No solo por los resultados, sino también por la forma de conseguirlos. Pero fuera de casa las cosas no están saliendo, los blanquiazules acumulan cuatro derrotas consecutivas fuera de casa -no puntúa de visitante desde la victoria en Las Palmas a finales de agosto- y ahora quieren cortar esa racha en Castalia ante un Castellón que viene de caer en las dos últimas jornadas ligueras y de sufrir una dura eliminación en Copa frente al Atlético Antoniano, equipo andaluz de Segunda RFEF.

El Málaga CF está en la zona media de la tabla, con 14 puntos. Un triunfo en Castalia le llevaría a abrir diferencias con el descenso y acerca a la zona de play off. El Castellón, por su parte, está al borde de los puestos de descenso, con 12 puntos. Después del cambio de entrenador, los aurinegros lograron tres triunfos consecutivos con Pablo Hernández en el banquillo, pero ese efecto se ha cortado por completo. En las últimas tres jornadas, suman un punto de posibles y no han visto puerta. Contando la derrota en Copa, son ya cuatro partidos seguidos sin marcar de los orelluts.

Chupete, una baja más

El conjunto blanquiazul vuelve a tener problemas con las bajas una semana más. Para este encuentro, suma otra importante. Chupete terminó con problemas el partido de Copa en Estepona y no estará disponible para la cita. Como tampoco estarán Puga y Adrián Niño, muy cerca ya de volver al equipo, y los lesionados de larga duración: Ramón, Moussa, Luismi y Álex Pastor (sin ficha). Además, Pellicer tampoco podrá contar con Brasanac, expulsado frente al Andorra. El Castellón tendrá ausente por segunda jornada consecutiva a Alberto Jiménez, por sanción, mientras que recupera al centrocampista Ronaldo Pompeu y al central Agustín Sienra.

Con todas estas ausencias, habrá cambios obligados en el once de Pellicer. Eneko Jauregi será la referencia en punta, mientras que hay varias opciones para sustituir al sancionado Brasanac. Pellicer podría volver a su apuesta habitual con Juanpe, Dani Lorenzo y Rafa Rodríguez, aunque Dotor también ha hecho méritos para continuar de titular. Desde las 18.30 horas, y con arbitraje de Dámaso Arcediano Monescillo, el Málaga CF buscará volver a sonreír también lejos de La Rosaleda.