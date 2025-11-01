Chupete, baja para la visita a Castellón

Problemas en la delantera del Málaga CF para la visita a Castalia. Sergio Pellicer confirmó en la previa del choque de este domingo frente al Castellón que Chupete no podrá estar disponible por los problemas que arrastra en la parte posterior del muslo izquierdo tras el partido de Copa del Rey del jueves frente al Estepona, en el que los blanquiazules consiguieron el pase a la segunda ronda del torneo.

Chupete entró en el tramo final del encuentro y terminó con molestias. De hecho, circuló por las redes un vídeo en el que se salía del estadio con una bolsa de hielo en la cara posterior de su pierna izquierda. El jugador se someterá a pruebas médicas para determinar si hay rotura, pero lo que está claro, por las palabras del míster es que no estará en Castalia y Eneko Jauregi será el único delantero puro de la plantilla apto para jugar frente a los de Pablo Hernández.

"Darko, por sanción. Chupete no va a estar, puede ser algo en la parte posterior. Seguimos igual. Puga y Adrián Niño, en ese proceso. Espero que la semana que viene alguno de los dos pueda estar para ayudarnos", dijo Pellicer en sala de prensa sobre el parte de bajas para el encuentro en Castellón.