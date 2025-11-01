Pellicer: "Tenemos que generar esa incertidumbre en su estadio"

Sergio Pellicer habló en sala de prensa en la previa del encuentro de este domingo (18.30 horas) en Castellón y analizó a los de Pablo Hernández, un equipo que mantiene "una idea" pese al cambio de técnico. "Van a salir con esa energía y valentía", aseguró. El técnico confirmó la baja de Chupete y habló de mantener el "equilibrio" en una Segunda División en la que "pasas del cielo al infierno en una jornada".

Rival: CD Castellón

"Semana intensa, de tres partidos. Partidos de diferentes contextos. Nos encontramos con lo que es LaLiga. Un rival que viene de resultados adversos, consiguieron tres victorias seguidas cuando llegó Pablo. Lo conocemos perfectamente. Mantienen una idea, con ciertos matices. A nivel físico son top. Buen perfil de jugadores. Tienen posesión e iniciativa. Deberían estar más arriba. Hemos tenido una mala racha fuera de nuestro estadio. A ver si nos podemos quitar esa espina. Hemos vivido esa situación, cuando no estás bien fuera, se ponen todos más en alerta. Van a salir con esa energía y valentía. Intentar quitarles el balón, son top a nivel físico. Tenemos que generar esa incertidumbre en su estadio".

Bajas

"Darko por sanción. Chupete no va a estar, puede ser algo en la parte posterior. Seguimos igual. Puga y Adrián Niño, en ese proceso. Espero que la semana que viene alguno de los dos pueda estar para ayudarnos".

Eliminación del Castellón en Copa

"Han caído de Primera y Segunda División. Tienes que poner la concentración máxima para poder pasar. Eso es lo complejo. Hace dos semanas era el equipo más en forma de la categoría, mirando hacia arriba. Ahora está detrás de nosotros. Con esa ansiedad que hemos tenido en nuestro estadio. Van a estar más preparados para entender que tienen que ir a por nosotros. Tenemos que generarles dudas. Tenemos que saber parar las jugadas, dormir el partido cuando tengamos la pelota. Intentar desorganizarlos".

Aspectos positivos de la Copa

"Estoy muy contento del partido que hicimos el otro día. Sé que es difícil, la superficie del terreno, el contexto del partido. Hicimos un partido serio. Para mí es más importante la calidad que la cantidad. Muchos estaban ya participando. Einar, Izan, Dani Sánchez, Rafa, Joaquín... Salíamos preparados para competir. Y luego tuvimos es plan con Darko, Josué… Darles minutos para que se reencuentren. Dorrio ha tenido un inicio de temporada difícil. Esa una opción más que tenemos. Como Lobete y Eneko. Las sinergias entre los compañeros van cada vez mejor. La temporada es muy larga. Solo tenemos un delantero para Castellón. Algún jugador tendrá que hacer esa labor en el transcurso del partido. A nivel mental el jugador se come la cabeza y ve fantasmas cuando no juega. El trabajo diario aparece a la larga. Los jugadores tienen un proceso durante la temporada".

Izan Merino

"Nos da muchísimas soluciones. Tenía pensado que también apareciera Recio, pero se dan situaciones. Lo veo más como centrocampista. Cuento con Recio, pero entiendo que tiene que jugar. Nos puede dar de central también".

Igualdad en Segunda

"Creo que es la más igualada. Hay un montón de equipos agrupados, pasas del cielo al infierno en una jornada. Es de las más difíciles, complejas y bonitas. Va a marcar mucho el trabajo diario, el ser estable. Nos va a marcar mucho. Va a haber alguna sorpresa".

Cambios del Castellón con el cambio de entrenador

"Son momentos de forma. Es un equipo que genera muchas situaciones. Lo hace todo a una velocidad brutal. La diferencia es la precisión. Genera muchas situaciones. Son contextos de partido. Contra el Albacete, le marcan y el partido cambia. Tienen muchas situaciones. La idea y el modelo de juego va en ser preciso, y no lo están siendo. Tenemos que darle esa continuidad, tenemos esa dificultad. En casa hemos marcado siete en dos jornadas. Nos está costando la portería a cero, por el perfil de jugadores que tenemos. Va a ser un partido de goles. Si están precisos, será muy difícil que se le escapen puntos. Tenemos que limitarles. Defender con orden e intensidad. En los últimos partidos en casa lo hemos hecho. Si somos capaces de mantenerlo, estaremos más cerca de conseguir algo positivo también fuera".

Mismos puntos que la temporada pasada

"Este año vamos a perder y ganar más partidos. Por la idea de juego, por cómo es la competición. El año pasado fueron muy pocas derrotas en la primera vuelta, tampoco era normal. Vamos a ganar más partidos, tenemos que trabajar en el debe. Ser más estables y regulares. Ves a lo rivales que están preparados para tu error. Tenemos que buscar el error del rival. Las victorias en casa nos valen para estar más estables. Si somos capaces de ganar, estaremos en una buena situación. Hay que mantener ese equilibrio".